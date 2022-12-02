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Транспортная прокуратура проверит задержку рейса Новосибирск - Пхукет

Сегодня, 14:15
Фото: 1MI
Прокурор
Новосибирская транспортная прокуратура собирается расследовать авиаперелет, который отложили почти на день.

На сайте западно-сибирской транспортной прокуратуры в пятницу, второго декабря, появилась новость, сообщающая об “осуществлении надзорных мероприятий по защите прав граждан на получение комплекса услуг”.

Правоохранителей заинтересовал отложенный рейс между Новосибирском и Таиланским городом Пхукет, который должен был вылететь в 5 часов ночи того же дня. Однако авиакомпании пришлось перенести время отправления. Сообщается, что вылет состоится не раньше полуночи. Из-за сложившейся ситуации 234 пассажира ожидают подачу самолета.

Напомним, что Atas.info освещал перенос вылета данного рейса. Сообщалось, что авиакомпания разместила пассажиров, ожидающих самолет, в гостиницах и обеспечила их горячей едой и прохладительными напитками.

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#Прокуратура#Новосибирск#Отложенный рейс#Новосибирск Пхукет#Транспорт#Криминал
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