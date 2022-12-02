Транспортная прокуратура проверит задержку рейса Новосибирск - Пхукет

На сайте западно-сибирской транспортной прокуратуры в пятницу, второго декабря, появилась новость, сообщающая об “осуществлении надзорных мероприятий по защите прав граждан на получение комплекса услуг”.
Правоохранителей заинтересовал отложенный рейс между Новосибирском и Таиланским городом Пхукет, который должен был вылететь в 5 часов ночи того же дня. Однако авиакомпании пришлось перенести время отправления. Сообщается, что вылет состоится не раньше полуночи. Из-за сложившейся ситуации 234 пассажира ожидают подачу самолета.
Напомним, что Atas.info освещал перенос вылета данного рейса. Сообщалось, что авиакомпания разместила пассажиров, ожидающих самолет, в гостиницах и обеспечила их горячей едой и прохладительными напитками.