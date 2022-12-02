Несчастливый рейс: в аэропорту Толмачёво на сутки отложили рейс до Таиланда

Авиакомпания не смогла вовремя подготовить самолет. Согласно информации новосибирского издания НГС, сейчас Azur Air готовит к вылету резервный борт и планирует вылететь в полночь.
Также авиакомпания приносит пассажирам извинения за оказанные неудобства и уверяет, что предоставила им гостиницу, прохладительные напитки и горячее питание.
Напомним, что ранее прямой авиарейс, соединяющий столицу Сибири и Бангкок, впервые вылетел конце ноября этого года. Первый вылет омрачили переносы рейса, также связанные с неподготовленным к вылету самолетом.