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Несчастливый рейс: в аэропорту Толмачёво на сутки отложили рейс до Таиланда

Сегодня, 10:11
Фото: https://tolmachevo.ru/passengers/information/timetable/
Онлайн табло
Об изменениях в расписании стало известно благодаря онлайн-табло аэропорта. Пассажиры должны были вылететь в 2 часа ночи, однако рейс перенесли до 23 часов вечера.

Авиакомпания не смогла вовремя подготовить самолет. Согласно информации новосибирского издания НГС, сейчас Azur Air готовит к вылету резервный борт и планирует вылететь в полночь. 

Также авиакомпания приносит пассажирам извинения за оказанные неудобства и уверяет, что предоставила им гостиницу, прохладительные напитки и горячее питание. 

Напомним, что ранее прямой авиарейс, соединяющий столицу Сибири и Бангкок, впервые вылетел конце ноября этого года. Первый вылет омрачили переносы рейса, также связанные с неподготовленным к вылету самолетом. 

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