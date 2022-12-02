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Новосибирские прокуроры вернули на работу незаконно уволенную женщину

Сегодня, 07:44
Фото: 1MI
Прокурор Новосибирской области помог женщине восстановиться на работе
Прокурор Новосибирской области помог женщине восстановиться на работе в Усть-Тарке. Её незаконно уволили из компании «Яркуль-Матюшкино».

Сибирячка связалась с прокуратурой региона и пожаловалась на работодателя, который её уволил без причины. Помочь женщине вызвался лично глава ведомства Александр Бучман.

Он выяснил, что селянка несколько лет проработала в компании по разведению рогатого скота и производству молока. Недавно её уволили, что было вне рамок закона.

Благодаря прокуратуре женщину восстановили на работе. Она уже приступила к ней.

Напомним, ранее из спортивной школы в Новосибирске уволили пожилую медсестру. Ей также помогли восстановиться на работе прокуроры.

Пожилую медсестру незаконно уволили из спортшколы в Новосибирске
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Работа#Прокуратура Новосибирска#Сельское хозяйство
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