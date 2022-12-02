Новосибирские прокуроры вернули на работу незаконно уволенную женщину

Сибирячка связалась с прокуратурой региона и пожаловалась на работодателя, который её уволил без причины. Помочь женщине вызвался лично глава ведомства Александр Бучман.
Он выяснил, что селянка несколько лет проработала в компании по разведению рогатого скота и производству молока. Недавно её уволили, что было вне рамок закона.
Благодаря прокуратуре женщину восстановили на работе. Она уже приступила к ней.
Напомним, ранее из спортивной школы в Новосибирске уволили пожилую медсестру. Ей также помогли восстановиться на работе прокуроры.