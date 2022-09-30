Пожилую медсестру незаконно уволили из спортшколы в Новосибирске

По данным прокуратуры, 67-летнюю женщину, которая работала медсестрой, уволили без веских оснований. Тогда бывшая сотрудница обратилась к правоохранителям.
«Установлено, что оснований для принятия такого решения и вынесения приказов о неисполнении сотрудником трудовой дисциплины у работодателя не имелось, в связи с чем они признаны необоснованными», — говорится в сообщении.
В итоге по решению суда медсестру восстановили на работе. Кроме того, руководителей школы обязали выплатить компенсацию за вынужденный прогул и моральный ущерб в сумме 47 тысяч рублей.
Напомним, в Чановском районе Новосибирской области директор одной из компаний попался на махинациях с контрактом. Его уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.