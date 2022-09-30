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Пожилую медсестру незаконно уволили из спортшколы в Новосибирске

Сегодня, 06:42
Фото: 1MI
В детско-юношеской спортивной школе уволили медсестру. Прокурорская проверка показала, что решение было незаконным, о чем сообщается в ведомстве.

По данным прокуратуры, 67-летнюю женщину, которая работала медсестрой, уволили без веских оснований. Тогда бывшая сотрудница обратилась к правоохранителям.

«Установлено, что оснований для принятия такого решения и вынесения приказов о неисполнении сотрудником трудовой дисциплины у работодателя не имелось, в связи с чем они признаны необоснованными», — говорится в сообщении.

В итоге по решению суда медсестру восстановили на работе. Кроме того, руководителей школы обязали выплатить компенсацию за вынужденный прогул и моральный ущерб в сумме 47 тысяч рублей.

Напомним, в Чановском районе Новосибирской области директор одной из компаний попался на махинациях с контрактом. Его уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022
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