По данным следствия, руководитель компании ООО «Абсолют» в 2018 году заключил муниципальный контракт на выполнение реконструкции здания насосно-фильтровой станции в поселке Новояркуль.
Он обманул заказчика: завысил объем работ и заменил часть использованного оборудования на более дешевое. Тем самым был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Мужчина сознался в преступлении. Теперь его уголовное дело направлено в суд.
Напомним, обвиняемый во взяточничестве заместитель министра ЖКХ и энергетики Владимир Нормайкин купил на эти деньги автомобиль Lexus. За «вознаграждение» он способствовал победе организации в конкурсе на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Карасуке.