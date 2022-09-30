В Чановском районе Новосибирской области директор одной из компаний попался на махинациях с контрактом. Его уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения, о чем сообщается в прокуратуре региона.

По данным следствия, руководитель компании ООО «Абсолют» в 2018 году заключил муниципальный контракт на выполнение реконструкции здания насосно-фильтровой станции в поселке Новояркуль. Он обманул заказчика: завысил объем работ и заменил часть использованного оборудования на более дешевое. Тем самым был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Мужчина сознался в преступлении. Теперь его уголовное дело направлено в суд. Напомним, обвиняемый во взяточничестве заместитель министра ЖКХ и энергетики Владимир Нормайкин купил на эти деньги автомобиль Lexus. За «вознаграждение» он способствовал победе организации в конкурсе на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Карасуке.