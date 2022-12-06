Экс-заместитель главы Чановского района НСО приговорен к условному сроку за взятку

Чановский межрайонный отдел СУ СК России по Новосибирской области собрал доказательства, которые признаны судом достаточными для признания экс-заместителя главы Чановского района в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (Получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за незаконные действия в крупном размере).

Следствие и суд установили, что весной 2019 года замглавы по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и энергетике, используя служебное положение, получил от директора одного из ООО автомобиль «Хендай Туксон» стоимостью 930 тысяч рублей.

Взамен он подписал разрешение на ввод в эксплуатацию насосно-фильтрованной станции в одном из поселков Чановского района. При этом на объекте имели место нарушения при реконструкции, о которых осужденному было достоверно известно.

По информации отдела взаимодействия с общественностью и СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области, преступление было выявлено совместно с оперативными сотрудниками новосибирского управления МВД.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в полном объеме.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. А также запретил ему занимать должности на муниципальной службе в течение 5 лет.

Ранее сообщалось, что вице-мэр Новосибирска Артем Скатов был отстранен Октябрьским районным судом по ходатайству следователя, поддержанному прокуратурой региона .