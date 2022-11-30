Экс-глава управления капстроительства Новосибирска получил условный срок за взятку

"(Подсудимый получил - прим. ред.) четыре года и шесть месяцев условно со штрафом 600 тыс. рублей. Головину запрещено на один год и шесть месяцев занимать государственные должности", - сообщили ТАСС в управлении судебного департамента региона.
Головин обвинялся в мошенничестве и получении взятки при строительства детского сада в 2020. Бывший глава новосибирского управления капстроительства получил авиабилеты стоимостью более 130 тыс. рублей за то, что принял незавершенные работы при возведении детского сада в Октябрьском районе города, - по версии следствия.
После этого был выявлен еще один факт мошенничества при строительстве детсада в Кировском районе. А летом 2021 года против Головина возбудили еще восемь дел о взяточничестве.
Сегодня же новосибирский Следком возбудил дело против участкового полицейского, которого поймали при получении взятки.