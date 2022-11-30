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Экс-глава управления капстроительства Новосибирска получил условный срок за взятку

Сегодня, 07:43
Фото: 1MI
Фемида
Дзержинский суд Новосибирска приговорил Константина Головина, возглавлявшего городское управление капитального строительства, к 4,5 годам лишения свободы условно и штрафу.

"(Подсудимый получил - прим. ред.) четыре года и шесть месяцев условно со штрафом 600 тыс. рублей. Головину запрещено на один год и шесть месяцев занимать государственные должности", - сообщили ТАСС в управлении судебного департамента региона.

Головин обвинялся в мошенничестве и получении взятки при строительства детского сада в 2020. Бывший глава новосибирского управления капстроительства получил авиабилеты стоимостью более 130 тыс. рублей за то, что принял незавершенные работы при возведении детского сада в Октябрьском районе города, - по версии следствия.

После этого был выявлен еще один факт мошенничества при строительстве детсада в Кировском районе. А летом 2021 года против Головина возбудили еще восемь дел о взяточничестве.

Сегодня же новосибирский Следком возбудил дело против участкового полицейского, которого поймали при получении взятки.

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#Общество#Город#Новосибирск#Суд#Чиновник#Взятка
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