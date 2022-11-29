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Железнодорожника осудят за сокрытие ЧП за взятку в Новосибирской области

Сегодня, 03:52
Фото: 1MI
Начальник ЖД-станции в Новосибирской области пойдет под суд за взятку
Начальник ЖД-станции в Новосибирской области пойдет под суд за взятку. Об этом сообщает Восточное МСУТ СК России.

Правоохранители узнали, что весной прошлого года 32-летний железнодорожник получил 75 000 рублей от машиниста тепловоза. Взамен скрыл ото всех ЧП, произошедшее на станции Комбинатская.

Тогда в ходе инцидента оказались повреждены некоторые вагоны. Начальник за вознаграждение написал в акте по этому случаю лживую информацию.

Напомним, ранее в Новосибирске осудили экс-начальника ЗСЖД станции Клещиха. Он также получил взятку когда-то за покровительство по службе. Суд оштрафовал мужчину на размер этой взятки.

Под Новосибирском экс-начальника станции наказали за взятку
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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Ж/д пути#Взятка#Суд#Алина Шефер
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