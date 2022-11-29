Железнодорожника осудят за сокрытие ЧП за взятку в Новосибирской области

Правоохранители узнали, что весной прошлого года 32-летний железнодорожник получил 75 000 рублей от машиниста тепловоза. Взамен скрыл ото всех ЧП, произошедшее на станции Комбинатская.
Тогда в ходе инцидента оказались повреждены некоторые вагоны. Начальник за вознаграждение написал в акте по этому случаю лживую информацию.
Напомним, ранее в Новосибирске осудили экс-начальника ЗСЖД станции Клещиха. Он также получил взятку когда-то за покровительство по службе. Суд оштрафовал мужчину на размер этой взятки.