atas.info
ГлавноеВсе новости

Экс-начальница судебных приставов в Новосибирске ответит за взятку в 50 тысяч

Сегодня, 04:28
Фото: 1MI
Обвиняемая находилась под домашним арестом

В Новосибирске осудят бывшую начальницу судебных приставов Елену Кириллову

В Новосибирске будут судить бывшую начальницу территориального отдела службы судебных приставов, подробности рассказали в СУ СК по НСО.

По данным следствия, с декабря 2018 года по февраль 2019 года замглавы УФССП Елена Кириллова взяла взятку в размере 50 тысяч рублей. За вознаграждение она незаконно вынесла постановление об отмене ограничения выезда должника за пределы России.

Кроме этого, женщина злоупотребила должностными полномочиями и вынесла незаконное постановление об отмене ограничения выезда другого должника за пределы РФ.

Против начальницы возбудили два уголовных дела по факту получения взятки и злоупотреблением должностных полномочий. Ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направили в суд с обвинительным заключением.

Банду серийных грабителей арестовали в Новосибирске: они обчистили машины на 7 млн
Узнать подробнее

Читайте также о том, как арестовали двух мужчин, которые год обворовывали автомобили на федеральных трассах. У них нашли целый арсенал оружия, деньги, гаджеты на сумму свыше 7 млн рублей.

#Эмилия Губарева#Суд#Новосибирск
Подпишитесь
Скандалы, фальсификации, обман - общественные обсуждения застройки в Новосибирске
Вчера, 08:33
Жителей Новосибирска возмутила грязь на дорогах от реагента «Бионорд»
Вчера, 06:45
Mango вернулся в Новосибирск – магазин открыли спустя полгода простоя
Сегодня, 01:16
Погиб в горящем клубе: на шоу «Малахов» рассказали историю военного из Бердска
Сегодня, 03:16
«Мэрия проигрывает в торге с застройщиком» - депутат Лебедев о сносе «Универсама»
Вчера, 12:03
В спектакле «Принцесса и Людоед» нет ЛГБТ пропаганды, - заявила экспертная комиссия
Вчера, 15:01