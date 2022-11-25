Экс-начальница судебных приставов в Новосибирске ответит за взятку в 50 тысяч

По данным следствия, с декабря 2018 года по февраль 2019 года замглавы УФССП Елена Кириллова взяла взятку в размере 50 тысяч рублей. За вознаграждение она незаконно вынесла постановление об отмене ограничения выезда должника за пределы России.
Кроме этого, женщина злоупотребила должностными полномочиями и вынесла незаконное постановление об отмене ограничения выезда другого должника за пределы РФ.
Против начальницы возбудили два уголовных дела по факту получения взятки и злоупотреблением должностных полномочий. Ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направили в суд с обвинительным заключением.
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