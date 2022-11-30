В Новосибирске возбудили дело на участкового, получившего взятку от дебошира

«Сотрудника полиции задержали вчера, 29 ноября в Советском районе на улице Экваторная, 1. Он получил 20 тысяч рублей от жильца, который нарушал общественный порядок. Взамен не стал составлять протокол», - рассказала Старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР Новосибирской области Елена Коновалова.
В отношении участкового возбудили уголовное дело по статье ч.3 ст.290 УК РФ о получении взятки должностным лицом. Сейчас следователи собирают доказательства его вины.
Появилось видео задержания участкового в Новосибирске. Его повязали сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России по региону прямо на глазах прохожих.