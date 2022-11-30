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В Новосибирске возбудили дело на участкового, получившего взятку от дебошира

Сегодня, 06:43
Фото: 1MI
В Новосибирске возбудили дело на участкового, получившего взятку от дебошира
Следком Новосибирской области возбудил дело против участкового полиции, которого поймали на взяточничестве. Его задержали силовики прямо на глазах жителей Нижней Ельцовки с наличкой в руках.
«Сотрудника полиции задержали вчера, 29 ноября в Советском районе на улице Экваторная, 1. Он получил 20 тысяч рублей от жильца, который нарушал общественный порядок. Взамен не стал составлять протокол», - рассказала Старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР Новосибирской области Елена Коновалова.

В отношении участкового возбудили уголовное дело по статье ч.3 ст.290 УК РФ о получении взятки должностным лицом. Сейчас следователи собирают доказательства его вины.

Появилось видео задержания участкового в Новосибирске. Его повязали сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России по региону прямо на глазах прохожих.

В Новосибирске силовики задержали мужчину в форме участкового
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Задержание
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