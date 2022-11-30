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В Новосибирске силовики задержали мужчину в форме участкового

Сегодня, 06:28
Фото: АСТ-54/ВК
В Нижней Ельцовки в Новосибирске задержали мужчину, похожего на участкового
Жители Нижней Ельцовки в Новосибирске стали свидетелями задержания мужчины, в котором многие узнали местного участкового. Об этом они рассказали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам сибиряков, к дому по улице Экваторная, 1 подъехали автомобили ФСБ и полиции. Они поймали у подъезда мужчину и повалили его на землю.

«Я точно не уверена, был ли это наш участковый, сильное столпотворение вокруг него было. Но он был точно в форме полицейского и с оружием в кобуре. Но соседи некоторые уверены, что это участковый, а что он натворил не понятно. Короче, народ кричал, что поймали бандита», - рассказала Atas.info одна из очевидцев, которая проживает в этом дворе.

Авторы видео также заявляют, что задержанный – местный участковый. Рядом с ним они даже увидели кипу наличных денег.

Правоохранители пока эту ситуацию не комментировали.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Задержание#Видео
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