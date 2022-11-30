В Новосибирске силовики задержали мужчину в форме участкового

По словам сибиряков, к дому по улице Экваторная, 1 подъехали автомобили ФСБ и полиции. Они поймали у подъезда мужчину и повалили его на землю.
«Я точно не уверена, был ли это наш участковый, сильное столпотворение вокруг него было. Но он был точно в форме полицейского и с оружием в кобуре. Но соседи некоторые уверены, что это участковый, а что он натворил не понятно. Короче, народ кричал, что поймали бандита», - рассказала Atas.info одна из очевидцев, которая проживает в этом дворе.
Авторы видео также заявляют, что задержанный – местный участковый. Рядом с ним они даже увидели кипу наличных денег.
Правоохранители пока эту ситуацию не комментировали.