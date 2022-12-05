Открытие Новосибирского районного суда прошло 5 декабря

Суд располагается по адресу: улица Титова, 184. Здание бывшей школы капитально отремонтировали. Построили помещение еще в 1953 году, а ремонт сделали с ноября 2021 по ноябрь 2022 года.
Двухэтажное здание имеет 15 залов, где проводят судебные заседания, 15 кабинетов судей и другие кабинеты для работников аппарата суда. Пять камер есть в конвойном помещении.
Архив суда для хранения дел занимает 300 кв. метров. В суде есть комната анонимного допроса свидетелей, конференцсвязь и другие электронные системы.
Напомним, что в 2022 году прошла волна громких арестов прокуроров, ученых и топовых застройщиков. Atas.info вспоминает все громкие уголовные дела и фамилии главных фигурантов.