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Прокурор Новосибирска внес представление мэру города Анатолию Локтю

Сегодня, 13:10
Фото: 1MI
Синий прокурорский пиджак

Прокуратура выявила нарушения в установке снегоплавильного оборудования

В среду, 7 ноября, Telegram-канал “Прокуратура Новосибирской области” рассказал о незаконно установленной в жилом массиве снегоплавильной станции и о внесении по данному поводу представления мэру города Анатолию Локтю .

Проверка была проведена в связи обращениями о незаконной работе установки. Прокуратура признала неправомерным размещение снегоплавильной станции в Новосибирске на улице Федосеева возле дома 10 корпус 1.

Прокурор города также указал на неэффективность мэрии в вопросах взыскания задолженностей по договорам аренды муниципальных земельных участков.

Представление рассмотрено с личным участием прокурора города, уточняется, что требования удовлетворены уже.

“Устранение нарушений находится под контролем прокуратуры”, - говорится в сообщении.

Ранее Барабинская межрайонная прокуратура защитила права журналиста и внесла представление председателю местного Совета депутатов Сергею Иванову.

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#Новосибирск#Прокуратура#Мэр Новосибирска#Представление#Общество#Политика
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