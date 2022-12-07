Прокурор Новосибирска внес представление мэру города Анатолию Локтю

Проверка была проведена в связи обращениями о незаконной работе установки. Прокуратура признала неправомерным размещение снегоплавильной станции в Новосибирске на улице Федосеева возле дома 10 корпус 1.
Прокурор города также указал на неэффективность мэрии в вопросах взыскания задолженностей по договорам аренды муниципальных земельных участков.
Представление рассмотрено с личным участием прокурора города, уточняется, что требования удовлетворены уже.
“Устранение нарушений находится под контролем прокуратуры”, - говорится в сообщении.
Ранее Барабинская межрайонная прокуратура защитила права журналиста и внесла представление председателю местного Совета депутатов Сергею Иванову.