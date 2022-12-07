Прокурор Новосибирска внес представление мэру города Анатолию Локтю

Прокуратура выявила нарушения в установке снегоплавильного оборудования

В среду, 7 ноября, Telegram-канал “Прокуратура Новосибирской области” рассказал о незаконно установленной в жилом массиве снегоплавильной станции и о внесении по данному поводу представления мэру города Анатолию Локтю .