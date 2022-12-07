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Прокуратура вынесла представление председателю Совета депутатов Барабинска

Сегодня, 12:15
Фото: 1MI
Статуя Фемиды

Прокуратура встала на сторону не допущенного на заседание Совета депутатов журналиста

Председатель Совета депутатов Барабинска Сергей Иванов, не пустивший журналистку на седьмую сессию совета, получил представление от местной прокуратуры, напоминающее о полномочиях СМИ.

«Представление прокурора рассмотрено с участием заместителя прокурора Маморцева И.В. на заседании комиссии Совета депутатов г. Барабинска Барабинского района Новосибирской области, где было разъяснено законодательство о средствах массовой информации и недопущения нарушений данного законодательства», — приводит заявление Барабинской межрайонной прокуратуры новосибирское издание «Прецедент».

20 сентября Иванов выставил из зала заседания журналистку Юлию Настину. Председатель мотивировал свои действия тем, что заявление для получения разрешения на фото и видеосъёмку заседания должно быть подано заранее и пройти соответствующую проверку. Он сослался на регламент Совета депутатов и заявил, что только аккредитованные СМИ могут присутствовать на Совете.

С этой позицией не согласился главный редактор издания «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, который является к тому же депутатом Новосибирского горсовета.

«В регламенте Совета депутатов города Барабинск отсутствуют требования об обязательной аккредитации журналистов, также отсутствуют установленные сроки подачи заявления о предоставлении журналисту доступа на сессию Совета депутатов. Согласно же ст. 47 Закона РФ „О СМИ“ журналист имеет право посещать государственные органы, предприятия и учреждения», — указал в своем обращении в прокуратуру Ростислав Антонов.

Прокуратура встала на сторону издания и вынесла Иванову представление. По мнению главного редактора «Патруля», председатель совета депутатов «отделался разъяснительной беседой».

Антонов также надеется, что журналисты смогут попасть на следующую сессию Совета. В противном случае Иванову грозят исправительные работы в волонтерском центре по сортировке гуманитарной помощи или на разборах мариупольских развалов.

Ранее сообщалось, что бывшего заместителя главы Чановского района признали виновным в получении взятки.

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#Прокуратура#Совет депутатов Барабинска#Гражданский патруль#Новосибирская область#Барабинск#Общество#Политика
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