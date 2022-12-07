Прокуратура вынесла представление председателю Совета депутатов Барабинска

20 сентября Иванов выставил из зала заседания журналистку Юлию Настину. Председатель мотивировал свои действия тем, что заявление для получения разрешения на фото и видеосъёмку заседания должно быть подано заранее и пройти соответствующую проверку. Он сослался на регламент Совета депутатов и заявил, что только аккредитованные СМИ могут присутствовать на Совете.