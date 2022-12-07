Прокуратура вынесла представление председателю Совета депутатов Барабинска

«Представление прокурора рассмотрено с участием заместителя прокурора Маморцева И.В. на заседании комиссии Совета депутатов г. Барабинска Барабинского района Новосибирской области, где было разъяснено законодательство о средствах массовой информации и недопущения нарушений данного законодательства», — приводит заявление Барабинской межрайонной прокуратуры новосибирское издание «Прецедент».
20 сентября Иванов выставил из зала заседания журналистку Юлию Настину. Председатель мотивировал свои действия тем, что заявление для получения разрешения на фото и видеосъёмку заседания должно быть подано заранее и пройти соответствующую проверку. Он сослался на регламент Совета депутатов и заявил, что только аккредитованные СМИ могут присутствовать на Совете.
С этой позицией не согласился главный редактор издания «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, который является к тому же депутатом Новосибирского горсовета.
«В регламенте Совета депутатов города Барабинск отсутствуют требования об обязательной аккредитации журналистов, также отсутствуют установленные сроки подачи заявления о предоставлении журналисту доступа на сессию Совета депутатов. Согласно же ст. 47 Закона РФ „О СМИ“ журналист имеет право посещать государственные органы, предприятия и учреждения», — указал в своем обращении в прокуратуру Ростислав Антонов.
Прокуратура встала на сторону издания и вынесла Иванову представление. По мнению главного редактора «Патруля», председатель совета депутатов «отделался разъяснительной беседой».
Антонов также надеется, что журналисты смогут попасть на следующую сессию Совета. В противном случае Иванову грозят исправительные работы в волонтерском центре по сортировке гуманитарной помощи или на разборах мариупольских развалов.
Ранее сообщалось, что бывшего заместителя главы Чановского района признали виновным в получении взятки.