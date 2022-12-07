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Суд вынес приговор двум студентам, убившим креслом пенсионерку

Сегодня, 08:55
Фото: 1MI
Статуя Фемиды

Новосибирский суд приговорил к исправительным работам молодых людей, убивших женщину

О решении железнодорожного суда Новосибирска, рассматривавшего дело Романа Белозёрова и Камилы Сарсекеевой, стало известно седьмого декабря.
По решению суда оба подсудимых были приговорены к одному году исправительных работ, сообщает новосибирское издание НГС.

По версии следствия в марте этого года молодые люди выкидывали из окна седьмого этажа мебель. В это время пожилая женщина вышла на утреннюю прогулку с собакой. На пенсионерку упало кресло и причинило травмы, несовместимые с жизнью.

Белозёрова и Сарсекееву задержали правоохранители и возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Однако в ходе следствия обвинение поменяли на ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство, совершенное группой лиц. Но незадолго до отправки дела в суд правоохранители вернули более “мягкую” статью.

“В ходе судебного следствия Белозеров признал вину в полном объеме. Сарсекеева вину не признала, ее позиция сводится к тому, что она не причастна к выбрасыванию кресла из окна. Гособвинителем было предложено назначить наказание в виде исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в пользу государства”, — НГС приводит слова помощника прокурора Железнодорожного района Анастасии Прониной.

Ранее жительница Октябрьского района Новосибирска была приговорена к штрафу за то, что скрыла убийство, произошедшее у нее дома.

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#Общество#Происшествия#Суд#Приговор#Новосибирск#Убийство
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