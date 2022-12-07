Суд вынес приговор двум студентам, убившим креслом пенсионерку

По решению суда оба подсудимых были приговорены к одному году исправительных работ, сообщает новосибирское издание НГС.
По версии следствия в марте этого года молодые люди выкидывали из окна седьмого этажа мебель. В это время пожилая женщина вышла на утреннюю прогулку с собакой. На пенсионерку упало кресло и причинило травмы, несовместимые с жизнью.
Белозёрова и Сарсекееву задержали правоохранители и возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Однако в ходе следствия обвинение поменяли на ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство, совершенное группой лиц. Но незадолго до отправки дела в суд правоохранители вернули более “мягкую” статью.
“В ходе судебного следствия Белозеров признал вину в полном объеме. Сарсекеева вину не признала, ее позиция сводится к тому, что она не причастна к выбрасыванию кресла из окна. Гособвинителем было предложено назначить наказание в виде исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в пользу государства”, — НГС приводит слова помощника прокурора Железнодорожного района Анастасии Прониной.
Ранее жительница Октябрьского района Новосибирска была приговорена к штрафу за то, что скрыла убийство, произошедшее у нее дома.