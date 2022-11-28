Спустя месяц после гибели ее парня, девушку нашли мертвой – она свела счеты с жизнью, пишет НГС. Следователи считают, что в гибели второкурсницы виноват Денис Миллер. После опубликованной записи ее начали травить. Однако сам обвиняемый не признал свою вину в доведении до самоубийства возлюбленной. Суд по этой статье оправдал новосибирца.