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За убийство из ревности студента НГТУ преподаватель из Новосибирска сядет на 16 лет

Сегодня, 07:51
Фото: 1MI
Ревнивец убил своего соперника возле университета

Преподаватель из НГТУ сядет на 16 лет за убийство студента в Новосибирске

28 ноября начался суд над обвиняемым Денисом Миллером, который убил студента НГТУ в 2021 году. Он также обвиняется и в доведении до самоубийства девушки убитого.

На скамье подсудимых – бывший преподаватель Новосибирского государственного технического университета Денис Миллер. 16 февраля 2021 году он убил студента НГТУ Дениса Губарева – прямо на глазах у десятков свидетелей. Орудие убийства – нож. Ударов было несколько. Очевидцы задержали нападающего и передали его правоохранителям.

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Чуть позже на странице Миллера в соцсети «ВКонтакте» появился отложенный пост. В нем говорилось, что причиной убийства стала девушка Софья. Студентка ушла от Миллера к Губареву.

Убийство возле НГТУ
Фото: АСТ-54

Спустя месяц после гибели ее парня, девушку нашли мертвой – она свела счеты с жизнью, пишет НГС. Следователи считают, что в гибели второкурсницы виноват Денис Миллер. После опубликованной записи ее начали травить. Однако сам обвиняемый не признал свою вину в доведении до самоубийства возлюбленной. Суд по этой статье оправдал новосибирца. 

Мать погибшего просила 280 тысяч материального ущерба и по 50 млн каждому из родителей Дениса в качестве моральной компенсации.

Суд признал Дениса Миллера виновным в убийстве с особой жестокостью. Ему назначили 16 лет строгого режима. 

Напомним, что это не единственное громкое преступление, совершенное мужчинами-ревнивцами. Atas.info собрал самые шокирующие убийства, от которых идут мурашки.

#Эмилия Губарева#Криминал#Происшествия#Суд#Приговор
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