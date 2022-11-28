На скамье подсудимых – бывший преподаватель Новосибирского государственного технического университета Денис Миллер. 16 февраля 2021 году он убил студента НГТУ Дениса Губарева – прямо на глазах у десятков свидетелей. Орудие убийства – нож. Ударов было несколько. Очевидцы задержали нападающего и передали его правоохранителям.
Чуть позже на странице Миллера в соцсети «ВКонтакте» появился отложенный пост. В нем говорилось, что причиной убийства стала девушка Софья. Студентка ушла от Миллера к Губареву.
Спустя месяц после гибели ее парня, девушку нашли мертвой – она свела счеты с жизнью, пишет НГС. Следователи считают, что в гибели второкурсницы виноват Денис Миллер. После опубликованной записи ее начали травить. Однако сам обвиняемый не признал свою вину в доведении до самоубийства возлюбленной. Суд по этой статье оправдал новосибирца.
Мать погибшего просила 280 тысяч материального ущерба и по 50 млн каждому из родителей Дениса в качестве моральной компенсации.
Суд признал Дениса Миллера виновным в убийстве с особой жестокостью. Ему назначили 16 лет строгого режима.
Напомним, что это не единственное громкое преступление, совершенное мужчинами-ревнивцами. Atas.info собрал самые шокирующие убийства, от которых идут мурашки.