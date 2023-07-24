Полчище крыс атакуют помойки в центре Новосибирска

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
В центре Новосибирска жители обнаружили большое количество крыс на перекрестке улиц Советской и Державина. В Telegram-канале «Инцидент Новосибирск» было опубликовано видео с грызунами, которые бегают в округе.
На записи видно, что крысы не испытывают страха перед людьми и автомобилями. Несколько животных проходят мимо и направляются к мусорной площадке. Оператор снимает, как контейнеры переполнены и есть кучи мусора.
Один из горожан заметил место, где скапливаются вредители. Крысы поднимаются на мусор и едят его даже днем.