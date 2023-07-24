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Полчище крыс атакуют помойки в центре Новосибирска

24 июля 2023, 03:05
Фото: 1MI
Крысы не боятся людей
В центре Новосибирска жители обнаружили полчища крыс, которые без страха бегают по улицам и направляются к переполненным мусорным контейнерам, причиняя неудобства горожанам.

В центре Новосибирска жители обнаружили большое количество крыс на перекрестке улиц Советской и Державина. В Telegram-канале «Инцидент Новосибирск» было опубликовано видео с грызунами, которые бегают в округе.

На записи видно, что крысы не испытывают страха перед людьми и автомобилями. Несколько животных проходят мимо и направляются к мусорной площадке. Оператор снимает, как контейнеры переполнены и есть кучи мусора.

Один из горожан заметил место, где скапливаются вредители. Крысы поднимаются на мусор и едят его даже днем.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Крысы#Общество#Город
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