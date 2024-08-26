Новосибирские спасатели очистили Мариуполь от крыс и вшей

Спасатели из Новосибирской области Евгений Мамаев и Евгений Шибков провели дезинфекцию в Мариуполе. Они в рамках боевой задачи очистили улицы города, подвалы домов и бомбоубежища от грызунов и вшей.