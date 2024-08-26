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Крысы

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2024
Полчища крыс атаковали центр Новосибирска
Крысы бегают по улице в центре Новосибирска, сообщили очевидцы.
26 августа, 09:50
На мусорные контейнеры с мухами и крысами пожаловались жители окраины Новосибирска
В Новосибирске региональный мусорный оператор не согласился с претензиями жителей ЖК «Дивногорский» по поводу переполненных мусорных контейнеров.
27 июня, 08:46
2023
«Это мерчендайзеры»: стая крыс напугала новосибирцев в супермаркете на Красном
18 октября 2023, 01:56
Новосибирский прокурор начал крестовый поход против крыс — грызуны бегают у больницы
22 сентября 2023, 07:26
На полчище крыс в доме пожаловались жители Центрального района Новосибирска
Жители Новосибирска беспокоятся из-за наличия крыс в жилом доме в Центральном районе, где они бегают по квартирам.
15 сентября 2023, 01:47
Режиссер из Новосибирска Кабанов снял фильм о «маме», воспитывающей 120 крыс
Новосибирский режиссер Дмитрий Кабанов снял фильм о Галине Синельниковой из Кузбасса, которая приютила 120 крыс и основала приют «Маленькие лапки».
27 июля 2023, 01:56
Полчище крыс атакуют помойки в центре Новосибирска
В центре Новосибирска жители обнаружили полчища крыс, которые без страха бегают по улицам и направляются к переполненным мусорным контейнерам, причиняя неудобства горожанам.
24 июля 2023, 03:05
Новосибирцы пожаловались на свалку с крысами возле остановки «Улица Тургенева»
Жители Новосибирска выразили свое недовольство в соцсетях по поводу свалки, на которой присутствуют крысы. Она расположена возле остановки в Октябрьском районе.
19 июня 2023, 03:22
В Новосибирске полчища крыс бегают в районе «Золотой Нивы»
20 мая 2023, 07:50
2022
Новосибирские спасатели очистили Мариуполь от крыс и вшей
Спасатели из Новосибирской области Евгений Мамаев и Евгений Шибков провели дезинфекцию в Мариуполе. Они в рамках боевой задачи очистили улицы города, подвалы домов и бомбоубежища от грызунов и вшей.
27 декабря 2022, 05:45
Дети играют с крысами в аварийном доме новосибирского микрорайона Расточка
30 июля 2022, 04:53

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