В Новосибирске полчища крыс бегают в районе «Золотой Нивы»

Случай уже привлек внимание новосибирцев. «А все почему? Потому что кошек на улицах нет. Скоро одни крысы останутся», - заявила Елена Василенко. «А что должна мэрия сделать конкретно??? Закрыть магазины? Нужно претензии к магазину предъявлять за то, что не убирает мусор. И не делает дезинфекцию», - подметила Лилия Владимирова.