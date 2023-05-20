В Новосибирске полчища крыс бегают в районе «Золотой Нивы»

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
«Около каждого магазина бегают крысы. В частности, на Бориса Богатикова, 248. Мэрия Новосибирска, когда вы обратите внимание на проблему?», - гласит возмущенный пост в паблике «Подслушано Золотая Нива» в социальной сети «ВКонтакте».
На видеозаписи хорошо видно, что наглые грызуны не боятся людей и преспокойно шныряют вокруг.
Случай уже привлек внимание новосибирцев. «А все почему? Потому что кошек на улицах нет. Скоро одни крысы останутся», - заявила Елена Василенко. «А что должна мэрия сделать конкретно??? Закрыть магазины? Нужно претензии к магазину предъявлять за то, что не убирает мусор. И не делает дезинфекцию», - подметила Лилия Владимирова.
Также многие комментаторы посоветовали автору поста составить соответствующее обращение в региональное управление Роспотребнадзора или в управляющую компанию дома.
Стоит обратить внимание, что грызуны размножаются в условиях невозможности или затрудений с вывозом мусора, а также при отсутствии дезинфекции и дератизациию