atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Изображение материала

В Новосибирске полчища крыс бегают в районе «Золотой Нивы»

20 мая 2023, 07:50
Фото: 1MI
Горожане заметили полчища крыс

В Новосибирске полчища крыс облюбовали «Золотую Ниву»

В Новосибирске горожане заметили полчища крыс. Грызуны облюбовали магазины и торговые точки на улице Бориса Богатикова.
«Около каждого магазина бегают крысы. В частности, на Бориса Богатикова, 248. Мэрия Новосибирска, когда вы обратите внимание на проблему?», - гласит возмущенный пост в паблике «Подслушано Золотая Нива» в социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи хорошо видно, что наглые грызуны не боятся людей и преспокойно шныряют вокруг. 

Случай уже привлек внимание новосибирцев. «А все почему? Потому что кошек на улицах нет. Скоро одни крысы останутся», - заявила Елена Василенко. «А что должна мэрия сделать конкретно??? Закрыть магазины? Нужно претензии к магазину предъявлять за то, что не убирает мусор. И не делает дезинфекцию», - подметила Лилия Владимирова.

Также многие комментаторы посоветовали автору поста составить соответствующее обращение в региональное управление Роспотребнадзора или в управляющую компанию дома.

Стоит обратить внимание, что грызуны размножаются в условиях невозможности или затрудений с вывозом мусора, а также при отсутствии дезинфекции и дератизациию

«Крысы ходят ходуном»: новосибирцы шокированы двором, который завален горами мусора
Узнать подробнее
Читайте также:
Разрушающейся общагой с крысами в Новосибирске заинтересовался глава СКР Бастрыкин
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Соцсети#Животные#Крысы#Видео
Подпишитесь
В Новосибирской области стали рассылать повестки на военные сборы
18 мая 05:42
Новосибирцам назвали города в Турции, куда лучше не ездить после выборов президента
16 мая 07:51
Отключения горячей воды 18 мая в Новосибирске: тысячи домов и десятки улиц
17 мая 22:56
Роман с подчиненной мог стать причиной увольнения гендиректора «Вектор»
18 мая 03:11
Устали ждать: новосибирцы сами соорудили ступеньки на лестнице у Речного вокзала
18 мая 02:42
В Новосибирске построят 43-этажный небоскреб на улице Ипподромской
18 мая 04:00