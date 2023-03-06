«Крысы ходят ходуном»: новосибирцы шокированы двором, который завален горами мусора

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Published Сегодня, 01:47
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Мусор не вывозят во дворе одного из домов на улице Дуси Ковальчук. Жильцы кричат о помощи, так как возле отходов уже бегают крысы.
«У дома № 238 вообще забыли о вывозе мусора. Крысы ходят ходуном и я не шучу. Соседка звонила уже и жаловалась, но ссылаются на то, что оператор сейчас поменялся и пока система на 100% не наладилась. А нам как быть и куда мусор складывать? Дети боятся живности такой, да и взрослым не очень то приятно», - рассказала Atas.info сибирячка.
Также стало известно, что мусор уже стал пахнуть из-за потепления. Новосибирцы возмущены тем, что это, практически, центр города, но почему мусорщики бездействуют – непонятно.
Также читайте о том, как новосибирский блогер нашел загрязненный берег мусором на Мальдивах.