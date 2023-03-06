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Published Сегодня, 01:47

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Updated Сегодня, 01:49

«Крысы ходят ходуном»: новосибирцы шокированы двором, который завален горами мусора

6 марта 2023, 01:47
Фото: atas.info
Сибиряки возмущены, потому что мусор не вывозится в марте

Новосибирцы пожаловались на заваленный мусором двор на Дуси Ковальчук

В Заельцовском районе Новосибирска местные жители нашли двор, который завален горами мусора, сообщают очевидцы.

Мусор не вывозят во дворе одного из домов на улице Дуси Ковальчук. Жильцы кричат о помощи, так как возле отходов уже бегают крысы.

«У дома № 238 вообще забыли о вывозе мусора. Крысы ходят ходуном и я не шучу. Соседка звонила уже и жаловалась, но ссылаются на то, что оператор сейчас поменялся и пока система на 100% не наладилась. А нам как быть и куда мусор складывать? Дети боятся живности такой, да и взрослым не очень то приятно», - рассказала Atas.info сибирячка.

Также стало известно, что мусор уже стал пахнуть из-за потепления. Новосибирцы возмущены тем, что это, практически, центр города, но почему мусорщики бездействуют – непонятно.

Блогер из Новосибирска нашел горы мусора на Мальдивах
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Также читайте о том, как новосибирский блогер нашел загрязненный берег мусором на Мальдивах. 

#Эмилия Губарева#Мусор#Двор#Общество#Город#Экология#Новосибирск
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