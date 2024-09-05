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Двор

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2024
Как выглядит сказочный двор в Новосибирске
Во дворе дома №50 на улице Ленина появился сквер «Сказочный», названный так из-за установленных в нем деревянных фигур.
5 сентября, 06:10
Зомби заметили бегущим за девушкой в Новосибирске
12 июля, 06:41
Собака породы хаски напала на девочку в Новосибирске
5 июня, 14:28
Пьяная девушка на Porsche Cayenne устроила ДТП во дворе новосибирского ЖК
1 июня, 07:03
4-летнюю девочку на самокате сбил «Мерседес» и попал на видео в Новосибирске
6 мая, 06:27
В цвета украинского флага покрасили двор в Новосибирске — жильцы в ужасе
В цвета, похожие на флаг другого государства, покрасили бордюры в Новосибирске, что возмутило горожан в соцсетях.
30 апреля, 03:27
«Самокат» на частной территории — как жители нового ЖК борются с даркстором
23 февраля, 01:48
«Не нужно в розовых очках смотреть»: глава Новосибирска недоволен уборкой дворов
10 января, 04:49
2023
Возле дома №6 на ул. Печатников с участием жителей проведут комплексный ремонт двора
13 июля 2023, 06:40
В Новосибирске жители Забалуева возмущены разбитой детской площадкой
Жители улицы Забалуева, 8 в Новосибирске пожаловались на разбитую игровую площадку во дворе. С их слов горка заколочена, качели сломаны.
26 апреля 2023, 03:13
«Крысы ходят ходуном»: новосибирцы шокированы двором, который завален горами мусора
В Заельцовском районе Новосибирска местные жители нашли двор, который завален горами мусора, сообщают очевидцы.
6 марта 2023, 01:47
В Новосибирске за неделю 82 человека получили травмы из-за гололеда
21 февраля 2023, 03:25
Совет отцов отстоял право на снежные горки во дворах в Новосибирске
19 января 2023, 04:09
В Новосибирске обустроят 68 дворов за 300 млн рублей в 2023 году
5 января 2023, 10:14
2022
В Новосибирске почти 100 человек получили гололедные травмы
13 декабря 2022, 03:30
В Новосибирске установили памятник магистру Йоде из «Звездных войн»
Во дворе ЖК «Галактика» в Новосибирске установили памятник джедая – магистра Йода из киновселенной «Звездные война». Информацию предоставили «Новосибирские новости».
9 сентября 2022, 13:06

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