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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Собака породы хаски напала на девочку в Новосибирске

Собака породы хаски напала на девочку в Новосибирске

5 июня 2024, 14:28
Фото: 1MI
Инцидент произошел днем в Кировском районе. Дети гуляли во дворе, когда к ним подбежал пес, рассказали очевидцы.

Собака, предположительно породы хаски, напала на 8-летнюю девочку в Новосибирске. Это произошло во время прогулки. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, как собака бежит по двору и приближается к играющим детям. Затем пес выбирает объект внимания и хватает девочку. На помощь ребенку сбегаются взрослые. По информации паблика «Новосибирск с огоньком», животное успело укусить девочку, теперь ей предстоит серия уколов от бешенства.

Владельца собаки пока не установили.

Видео: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

В полиции уточнили, что заявление по факту инцидента зарегистрировано.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Видео#Новосибирск#Полиция#Собака#Двор
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