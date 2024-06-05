Собака породы хаски напала на девочку в Новосибирске

Собака, предположительно породы хаски, напала на 8-летнюю девочку в Новосибирске. Это произошло во время прогулки. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, как собака бежит по двору и приближается к играющим детям. Затем пес выбирает объект внимания и хватает девочку. На помощь ребенку сбегаются взрослые. По информации паблика «Новосибирск с огоньком», животное успело укусить девочку, теперь ей предстоит серия уколов от бешенства.