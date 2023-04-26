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Published Сегодня, 03:13

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Updated Сегодня, 03:17

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В Новосибирске жители Забалуева возмущены разбитой детской площадкой

26 апреля 2023, 03:13
Фото: АСТ-54/ВК
На разрушенную игровую площадку пожаловались новосибирцы
Жители улицы Забалуева, 8 в Новосибирске пожаловались на разбитую игровую площадку во дворе. С их слов горка заколочена, качели сломаны.
«На площадке грязь по колено. Строительный мусор везде. Прокатишься на горке – останешься без штанов, на качелях – голову свернешь. И это продолжается уже несколько лет. В УК нам помогать не желают», - рассказала Atas.info одна из местных жительниц Анжела.
Фото: АСТ-54/ВК

Другая сибирячка, пожелавшая остаться анонимной, сфотографировала поломки и выложила в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». На кадрах видно все то, о чем говорила наша читательница.

Качели в неисправном состоянии, карусели полностью заржавели. Родители боятся пускать на площадку своих детей.

Коммунальщики свалили грязный снег с дороги на детскую площадку в Новосибирске
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Напомним, еще зимой новосибирцы жаловались, что дорожники засыпают детские площадки во дворах грязным снегом. С этих горок скатывались дети.

#Алина Шефер#Общество#Дети#Игры#Двор#Новосибирск#Новосибирская область
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