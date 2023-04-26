В Новосибирске жители Забалуева возмущены разбитой детской площадкой

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
«На площадке грязь по колено. Строительный мусор везде. Прокатишься на горке – останешься без штанов, на качелях – голову свернешь. И это продолжается уже несколько лет. В УК нам помогать не желают», - рассказала Atas.info одна из местных жительниц Анжела.
Другая сибирячка, пожелавшая остаться анонимной, сфотографировала поломки и выложила в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». На кадрах видно все то, о чем говорила наша читательница.
Качели в неисправном состоянии, карусели полностью заржавели. Родители боятся пускать на площадку своих детей.
Напомним, еще зимой новосибирцы жаловались, что дорожники засыпают детские площадки во дворах грязным снегом. С этих горок скатывались дети.