За минувшую неделю 82 новосибирца получили гололедные травмы, из них 60 человек травмировались на территории многоквартирных домов. Но только 26 дворов были очищены от наледи незамедлительно после инцидентов, сообщил во вторник, 21 февраля в ходе оперативного совещания в мэрии начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.