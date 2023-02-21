Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
За минувшую неделю 82 новосибирца получили гололедные травмы, из них 60 человек травмировались на территории многоквартирных домов. Но только 26 дворов были очищены от наледи незамедлительно после инцидентов, сообщил во вторник, 21 февраля в ходе оперативного совещания в мэрии начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.
По результатам выездных обследований муниципальная жилищная инспекция выдала управляющим компаниям 16 предупреждений о ненадлежащем содержании придомовых территорий, добавил Перязев.
Из-за "температурных качелей" к концу недели в Новосибирске ожидается рост числа травмированных на льду. После плюсовых температур в середине недели на выходных в городе вновь установится морозная погода.