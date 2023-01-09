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Десятки аварий: в Новосибирске из-за гололеда случился транспортный коллапс

Сегодня, 03:38
Фото: 1MI
Труднее всего выехать из левого берега на правый

В Новосибирске из-за гололеда возникли пробки в 8 баллов

Утром 9 января на дорогах Новосибирска произошел настоящий транспортный коллапс: автомобилисты встали в дикие пробки, о чем свидетельствуют «Яндекс. Карты».

В Новосибирске вечером 8 января потеплело до +1 ℃. За ночь на дорогах образовался гололед. Сегодня днем, 9 января начнется похолодание, и столбик термометра покажет -37 ℃. Такие температурные качели способствуют образованию гололедицы, а значит и увеличению ДТП.

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Так, утром 9 января ситуация на дорогах оценивается на 8 баллов из 10. Пробки есть как на левом, так и на правом берегу. Например, на левобережье движение затруднено по площади Труда, а именно на улицах Широкая, Ватутина и Станиславского.

«Я ехал по Немировича-Данченко. Сдвинуться не мог 30 минут точно. На Титова и Сибиряков-Гвардейцев тоже пробки, ехать очень трудно, потому что скользко. На дорогах десятки ДТП», - сказал Atas.info автомобилист Евгений, который простоял в дорожных заторах минимум час.

Также проехать сложно по Димитровскому мосту в сторону правого берега. Напомним, что 5 января город накрыл снегопад. В связи с этим на дорогах была плохая видимость. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Город#Новосибирск#Дорога
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