В Новосибирске вечером 8 января потеплело до +1 ℃. За ночь на дорогах образовался гололед. Сегодня днем, 9 января начнется похолодание, и столбик термометра покажет -37 ℃. Такие температурные качели способствуют образованию гололедицы, а значит и увеличению ДТП.
Так, утром 9 января ситуация на дорогах оценивается на 8 баллов из 10. Пробки есть как на левом, так и на правом берегу. Например, на левобережье движение затруднено по площади Труда, а именно на улицах Широкая, Ватутина и Станиславского.
«Я ехал по Немировича-Данченко. Сдвинуться не мог 30 минут точно. На Титова и Сибиряков-Гвардейцев тоже пробки, ехать очень трудно, потому что скользко. На дорогах десятки ДТП», - сказал Atas.info автомобилист Евгений, который простоял в дорожных заторах минимум час.
Также проехать сложно по Димитровскому мосту в сторону правого берега. Напомним, что 5 января город накрыл снегопад. В связи с этим на дорогах была плохая видимость.