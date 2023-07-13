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Возле дома №6 на ул. Печатников с участием жителей проведут комплексный ремонт двора

13 июля 2023, 06:40. Обновлено в 06:54
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Ремонт двора на ул. Печатников, 6
Двор у дома №6 на ул. Печатников подтапливало во время дождей и таяния снега. В этом году эта многолетняя проблема будет решена — во дворе проведут комплексный ремонт. Жители дома вложились в дополнительные работы по ремонту.

В Новосибирске активно ремонтируются дворы в рамках Федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», в этом году ремонт будет проведен на 41 придомовой территории, в том числе, у дома №6 на ул. Печатников. Здесь с помощью комплексного ремонта решат давнюю проблему со скоплением воды во время дождей и таяния снега. Жители участвуют в ремонте на условиях софинансирования, отплачивая в течение года 20% стоимости дополнительных работ по ремонту.

Ремонтные работы по Федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»Ремонтные работы по Федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»
Ремонтные работы по Федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Как отметил в процессе выездного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть, особенность данной программы — участие жителей домов в ее реализации. Данный двор у дома №6 на ул. Печатников имеет свои особенности из-за рельефа — скопление воды во время дождей и весеннего таяния снега. В связи с этим в смету ремонтных работ включена стоимость работ по водоотведению, установке подпорной стенки, водоотводных лотков, выравниванию рельефа. Анатолий Локоть сообщил, что работы планируется выполнить быстрее намеченного срока:

«Подрядчик справляется с поставленной задачей, задержек в работе нет. Более того, несмотря на то что благоустройство двора запланировано на два года, договорились о завершении основных видов работ уже в этом году».

Ремонтные работы по Федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»Ремонтные работы по Федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»
Ремонтные работы по Федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Общая сумма сметы на проведение работ — 17,5 млн рублей, в том числе 1,5 млн внесут жители дома. Реализация программы софинансирования стало возможным в связи с согласием всех собственников жилья. В этом дворе планируется выполнить ремонт асфальтового покрытия на большой площади — более 5000 кв. м.

В том числе, в проект входят парковки и дорожки для пешеходов, расширение проездов, ремонт подъездов. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Антон Бурмистров подчеркнул, что:

«Реализация данного проекта — это долгий процесс: необходимо проголосовать за само участие в программе, затем создать и утвердить проект, посчитать сметную документацию — все это длится несколько лет. И один из важных моментов — это согласование финансового соучастия собственников жилья. В итоге проект получился большой, и теперь на территории появятся дополнительно парковочные карманы, детская площадка и решится многолетняя проблема водоотведения».

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#Ольга Храмушкина#Ремонт#Двор#Улицы#Общество#Город#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Анатолий Локоть
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