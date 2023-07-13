В Новосибирске активно ремонтируются дворы в рамках Федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», в этом году ремонт будет проведен на 41 придомовой территории, в том числе, у дома №6 на ул. Печатников. Здесь с помощью комплексного ремонта решат давнюю проблему со скоплением воды во время дождей и таяния снега. Жители участвуют в ремонте на условиях софинансирования, отплачивая в течение года 20% стоимости дополнительных работ по ремонту.