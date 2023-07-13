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В Новосибирске активно ремонтируются дворы в рамках Федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», в этом году ремонт будет проведен на 41 придомовой территории, в том числе, у дома №6 на ул. Печатников. Здесь с помощью комплексного ремонта решат давнюю проблему со скоплением воды во время дождей и таяния снега. Жители участвуют в ремонте на условиях софинансирования, отплачивая в течение года 20% стоимости дополнительных работ по ремонту.
Как отметил в процессе выездного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть, особенность данной программы — участие жителей домов в ее реализации. Данный двор у дома №6 на ул. Печатников имеет свои особенности из-за рельефа — скопление воды во время дождей и весеннего таяния снега. В связи с этим в смету ремонтных работ включена стоимость работ по водоотведению, установке подпорной стенки, водоотводных лотков, выравниванию рельефа. Анатолий Локоть сообщил, что работы планируется выполнить быстрее намеченного срока:
«Подрядчик справляется с поставленной задачей, задержек в работе нет. Более того, несмотря на то что благоустройство двора запланировано на два года, договорились о завершении основных видов работ уже в этом году».
Общая сумма сметы на проведение работ — 17,5 млн рублей, в том числе 1,5 млн внесут жители дома. Реализация программы софинансирования стало возможным в связи с согласием всех собственников жилья. В этом дворе планируется выполнить ремонт асфальтового покрытия на большой площади — более 5000 кв. м.
В том числе, в проект входят парковки и дорожки для пешеходов, расширение проездов, ремонт подъездов. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Антон Бурмистров подчеркнул, что:
«Реализация данного проекта — это долгий процесс: необходимо проголосовать за само участие в программе, затем создать и утвердить проект, посчитать сметную документацию — все это длится несколько лет. И один из важных моментов — это согласование финансового соучастия собственников жилья. В итоге проект получился большой, и теперь на территории появятся дополнительно парковочные карманы, детская площадка и решится многолетняя проблема водоотведения».
В Новосибирске планируется ремонт дороги к ЛДС «Арена», на который потратят 15 млн рублей.