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Расписание электрички «Новосибирск — Болотная» изменят с 10 июля 2023

9 июля 2023, 02:50
Фото: 1MI
Расписание меняется с 10 числа
10 и 13 июля изменится расписание пригородной электрички «Новосибирск — Болотная» из-за ремонта железнодорожных путей: время отправления поезда с разных станций будет сдвинуто на 2-45 минут.

График движения поезда «Новосибирск — Болотная» изменится 10 и 13 июля. Об этом сообщают в компании АО «Экспресс-пригород». Причиной изменений является проведение ремонтных работ на железнодорожных путях. Временные поправки составят от 2 до 45 минут.

Так, 10 июля поезд будет отправляться со станции Ояш на 2 минуты позже, с остановочной платформы Кубово — на 3 минуты позже, со станции Чебула — на 4 минуты позже. Прибытие на станцию Болотная также будет задерживаться на 4 минуты.

13 июля отправление поезда со станции Новосибирск-Главный будет осуществляться с задержкой в 41 минуту, с остановочной платформы Порос — на 42 минуты позже, со станции Ояш — на 43 минуты позже, с остановочной платформы 3429-й км — на 44 минуты позже, со станции Чебула — на 45 минут позже. Прибытие на станцию Болотная также запланировано со сдвигом на 45 минут.

#Эмилия Губарева#Расписание#Изменения#Ремонт#Железнодорожные пути#Новосибирская область#Новосибирск#Транспорт#Город#Электричка
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