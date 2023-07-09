13 июля отправление поезда со станции Новосибирск-Главный будет осуществляться с задержкой в 41 минуту, с остановочной платформы Порос — на 42 минуты позже, со станции Ояш — на 43 минуты позже, с остановочной платформы 3429-й км — на 44 минуты позже, со станции Чебула — на 45 минут позже. Прибытие на станцию Болотная также запланировано со сдвигом на 45 минут.