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График движения поезда «Новосибирск — Болотная» изменится 10 и 13 июля. Об этом сообщают в компании АО «Экспресс-пригород». Причиной изменений является проведение ремонтных работ на железнодорожных путях. Временные поправки составят от 2 до 45 минут.
Так, 10 июля поезд будет отправляться со станции Ояш на 2 минуты позже, с остановочной платформы Кубово — на 3 минуты позже, со станции Чебула — на 4 минуты позже. Прибытие на станцию Болотная также будет задерживаться на 4 минуты.
13 июля отправление поезда со станции Новосибирск-Главный будет осуществляться с задержкой в 41 минуту, с остановочной платформы Порос — на 42 минуты позже, со станции Ояш — на 43 минуты позже, с остановочной платформы 3429-й км — на 44 минуты позже, со станции Чебула — на 45 минут позже. Прибытие на станцию Болотная также запланировано со сдвигом на 45 минут.