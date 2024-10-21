Электричка

Новосибирск и Омск соединит скоростной поезд «Ласточка»

Из Омска в Новосибирск планируют запустить скоростной электропоезд «Ласточка». Об этом сообщил вице-губернатор Омской области Динар Курманов. Преодолеть расстояние в 600 км от Новосибирска до Омска можно будет за 6 часов.