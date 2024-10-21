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Электричка

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Октябрь
Мужчина чудом выжил после столкновения с электричкой в Новосибирске
Вечером 20 октября 2024 года на железнодорожной станции Новосибирск-Восточный электропоезд сбил мужчину, находившегося на путях. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Сибири.
21 октября, 07:51
Сентябрь
Развитие пригородного сообщения помогает новосибирцам экономить деньги
Во время оперативного совещания в правительстве обсудили вопросы развития мультимодальных перевозок, железнодорожных и автобусных.
16 сентября, 09:51
Июль
Цыгане порезали пассажира новосибирской электрички — резонанс дошел до Бастрыкина
В электричке, следовавшей по Новосибирской области, цыгане напали на пассажира, Следком РФ просит возбудить дело, сообщают в центральном ведомстве.
29 июля, 01:46
Бойню с ножами устроили цыгане в новосибирской электричке
В одной из электричек, следовавшей по Новосибирской области, произошли разборки цыганей, рассказали очевидцы.
28 июля, 03:31
Новосибирцы штурмуют электрички и стоят в пробках чтобы попасть на пляж в +32°
27 июля, 08:47
Как доехать на авиашоу в Мочище — советы для гостей и жителей Новосибирска
28 июля на аэродроме «Мочище» пройдет авиационный фестиваль «За нашу победу — на взлет!». Рассказываем, как удобнее добраться до места проведения мероприятия.
22 июля, 05:33
Июнь
Житель Новосибирской области скончался под колесами электрички
Трагедия произошла на перегоне между станциями Чик и Коченево, сообщили в транспортной полиции.
29 июня, 06:18
Женщина чудом выжила под колесами электрички в Новосибирской области
Электричка сбила женщину под Новосибирском, подробности сообщили в региональном УТ МВД.
24 июня, 02:12
Девушка попала под электричку возле станции «Обское море» в Новосибирске
В Новосибирске девушку сбила электричка, пострадавшая доставлена в больницу, следует из сообщения управления транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу.
16 июня, 07:08
Май
Расписание электричек изменится в Новосибирской области — с чем это связано
В Новосибирской области меняется график движение электропоездов, сообщили в АО «Экспресс-пригород».
23 мая, 01:31
Апрель
О строительстве метро в Новосибирске высказался мэр Максим Кудрявцев
26 апреля, 08:36
Петиция за строительство станции «Университетская» завирусилась в Новосибирске
23 апреля, 06:13
Март
Вагон электрички «Новосибирск-Черепаново» задымился — что произошло
В вагоне электрички «Новосибирск-Черепаново» произошло задымление.
31 марта, 07:31
Правительство региона совместно с ЗСЖД обновляют пригородные электрички
26 марта, 11:02
Стали известны подробности гибели 14-летней девочки на станции в Новосибирске
14-летняя девочка в Новосибирске погибла, попав под поезд, когда пыталась перебежать пути.
2 марта, 07:57
Февраль
Электричку запустят в микрорайон Клюквенный на окраине Новосибирска
15 февраля, 13:00
Суд признал незаконным передачу леса под строительство в Академгородке
15 февраля, 10:06
Новосибирск и Омск соединит скоростной поезд «Ласточка»
Из Омска в Новосибирск планируют запустить скоростной электропоезд «Ласточка». Об этом сообщил вице-губернатор Омской области Динар Курманов. Преодолеть расстояние в 600 км от Новосибирска до Омска можно будет за 6 часов.
4 февраля, 16:29
На «Лыжню России» в Новосибирске запустят бесплатную электричку
Из Новосибирска будет запущена бесплатная электричка на «Лыжню России-2024», которая доставит болельщиков и спортсменов до места проведения соревнований.
2 февраля, 02:32
Декабрь 2023
Поезда из Томска и Новокузнецка будут ходить чаще в Новосибирск на каникулах
На зимних каникулах введены дополнительные рейсы как на направлении Томск-Новосибирск, так и на направлении Новокузнецк-Новосибирск.
26 декабря 2023, 06:58

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