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Posted 6 декабря, 03:47

Published 6 декабря, 03:47

Modified 6 декабря, 03:49

Updated 6 декабря, 03:49

Электричка остановилась

В Новосибирске прокуратура проверит чп с электричкой

6 декабря 2024, 03:47
Фото: atas.info. Электричка остановилась
В Новосибирске проверят незапланированную остановку электрички, о чем информирует прокуратура.

Все произошло рано утром 6 декабря. Пригородная электричка следовала со станции Ложок до Новосибирска. Внезапно произошла остановка состава между платформой «Нижняя Ельцовка» и «Сеятель». Связано это с технической причиной.

Электропоезд стоял не двигаясь больше часа. Все это время пассажиров не выпускали: так положено по технике безопасности. После информации, прокуратура начала проверку безопасности движения и соблюдения прав пассажиров.

Аналогичный инцидент произошел 5 декабря с электричкой следовавшей до Тогучина. Задержка составила 30 минут. Случилось это из-за технической неисправности.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Прокуратура#Электричка#Остановка#Пассажиры
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