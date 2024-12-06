В Новосибирске прокуратура проверит чп с электричкой

Posted 6 декабря, 03:47
Published 6 декабря, 03:47
Modified 6 декабря, 03:49
Updated 6 декабря, 03:49
Все произошло рано утром 6 декабря. Пригородная электричка следовала со станции Ложок до Новосибирска. Внезапно произошла остановка состава между платформой «Нижняя Ельцовка» и «Сеятель». Связано это с технической причиной.
Электропоезд стоял не двигаясь больше часа. Все это время пассажиров не выпускали: так положено по технике безопасности. После информации, прокуратура начала проверку безопасности движения и соблюдения прав пассажиров.
Аналогичный инцидент произошел 5 декабря с электричкой следовавшей до Тогучина. Задержка составила 30 минут. Случилось это из-за технической неисправности.