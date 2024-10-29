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Остановка

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2024
В мэрии Новосибирска представили план сохранения мозаичной остановки на Расточке
Павильон, построенный во времена СССР, реконструируют в 2025 году, заявил глава департамента транспорта.
29 октября, 08:35
Мозаичную остановку на новосибирской Расточке сохранят и реставрируют
26 октября, 07:31
В Новосибирске снесло остановку — что случилось на Волочаевской
В Новосибирске «повисла» остановка, но что с ней произошло, приходится только гадать, сообщают очевидцы в соцсетях.
25 октября, 10:18
Ради типового павильона власти согласились уничтожить мозаику времен СССР
23 октября, 05:10
Обезображенный артефакт времен СССР привели в порядок в Новосибирске
27 августа, 04:43
Остановка имени ветерана ВОВ Александра Анцупова появилась в Новосибирске
Остановку в Новосибирске назвали в честь Героя ВОВ, подробности рассказали в мэрии.
16 июля, 03:55
Автобус зажал ногу девочке и протащил ее — пострадавшая в больнице Новосибирска
Днем 9 июня автобус при высадке пассажиров зажал 13-летней девочке-подростку ногу, она упала и получила травму, рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.
9 июня, 10:26
Водитель сбил женщину на остановке и скрылся с места ДТП в Новосибирске
Утром 4 июня неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил женщину, стоящую на остановке на улице Станционная в Ленинском районе, рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирку.
4 июня, 04:42
Туалет вместо остановки поставили в Новосибирске
В Ленинском районе Новосибирска вместо остановки для транспорта поставили туалет, о чем сообщают очевидцы в соцсетях.
2 июня, 10:37
Новосибирцев предупредили о переносе популярной остановки общественного транспорта
15 апреля, 02:38
Водитель снес остановку на улице Дуси Ковальчук и сбежал, бросив раненых пассажиров
Мужчина не стал помогать своим двум раненым пассажирам и сбежал с места, бросив машину. Его личность устанавливают.
4 апреля, 04:35
Поезд сбил 14-летнюю девочку в Новосибирске
Девочка-подросток была сбита электропоездом в Первомайском районе Новосибирска.
2 марта, 06:09
Восемь остановок оборудуют навесами в Новосибирске — власти ищут подрядчика
В Новосибирске объявлен конкурс на установку остановочных навесов и павильонов на восьми остановочных пунктах.
3 февраля, 03:52
8 «умных» остановок появятся в Новосибирске на деньги инвесторов — где их установят
Мэрия Новосибирска привлечет инвесторов к «созданию восьми комфортных остановок». Остановки оснастят электронными табло, на которых будут транслировать время прибытия автобусов.
22 января, 06:32
Мобильные туалеты появятся остановках транспорта в Новосибирске
14 января, 02:32
2023
Загадка века: в новосибирском Академгородке пропала остановка
В Академгородке исчезла остановка. Причины происшествия пока неизвестны.
18 декабря 2023, 10:38
Проблему с транспортом в Тихом поселке мэрия решила за день до выступления Путина
13 декабря 2023, 04:37
Кидался с ножом: неадекватный пенсионер угрожал расправой подросткам в Новосибирске
В Новосибирске неадекватный мужчина с ножом угрожал расправой троим спокойным подросткам на остановке, пронзив при этом камеру велосипеда одного из них.
21 октября 2023, 12:00
Пожилой мужчина умер на остановке возле вокзала в Новосибирске
Мужчина умер на автобусной остановке, после того как ему стало плохо во время посадки в автобус; очевидцы вызвали скорую, но она не успела.
19 октября 2023, 05:34
Новосибирские прокуроры займутся снесенной остановкой возле зоопарка
11 октября 2023, 07:40

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