Туалет вместо остановки поставили в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
На инцидент обратили внимание жители улицы Станционной. Вместо остановочного пункта там установили кабинку биотуалета.
Общественный туалет вызвал бурю возмущений. На фотографии, опубликованной в ТГ-канале АСТ-54 заметно, что на месте установлен знак, но вот самой остановки там нет.
Новосибирцы с иронией комментируют инцидент:
«На остановке нужная вещь;
„Два в одном. И подождал и сходил От дождя точно защищает;
„Супер. Туалет на остановке. Так должно быть везде;
„Город как будто проклял кто;
„С корабля на балл“.