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Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Туалет стоит на остановке

Туалет вместо остановки поставили в Новосибирске

2 июня 2024, 10:37
Фото: 1MI
Туалет стоит на остановке
В Ленинском районе Новосибирска вместо остановки для транспорта поставили туалет, о чем сообщают очевидцы в соцсетях.

На инцидент обратили внимание жители улицы Станционной. Вместо остановочного пункта там установили кабинку биотуалета.

Общественный туалет вызвал бурю возмущений. На фотографии, опубликованной в ТГ-канале АСТ-54 заметно, что на месте установлен знак, но вот самой остановки там нет.

Новосибирцы с иронией комментируют инцидент:

«На остановке нужная вещь;
„Два в одном. И подождал и сходил От дождя точно защищает;
„Супер. Туалет на остановке. Так должно быть везде;
„Город как будто проклял кто;
„С корабля на балл“.
Фото: АСТ-54
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