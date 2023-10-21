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Все случилось на остановке

Кидался с ножом: неадекватный пенсионер угрожал расправой подросткам в Новосибирске

21 октября 2023, 12:00
Фото: 1MI
Все случилось на остановке

В Новосибирске пенсионер угрожал ножом трем подросткам на остановке

В Новосибирске неадекватный мужчина с ножом угрожал расправой троим спокойным подросткам на остановке, пронзив при этом камеру велосипеда одного из них.

В Новосибирске произошел инцидент, связанный с нападением на нескольких подростков. В этот раз виновником стал пожилой мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он якобы угрожал троим подросткам расправой, держа в руке нож. Событие произошло 21 октября в 17 часов на остановке «Чемской бор» в районе ОбьГЭСа.

Видеозапись происшествия была опубликована в телеграмм-канале «ЧП Новосибирск». По данным видео, видно, что подростки вели себя спокойно и не провоцировали неадекватного мужчину. В то же время он засыпал их угрозами и оскорблениями, явно призывая к потасовке.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Нож#Подростки#Эмилия Губарева#Остановка
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