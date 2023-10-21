Кидался с ножом: неадекватный пенсионер угрожал расправой подросткам в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В Новосибирске произошел инцидент, связанный с нападением на нескольких подростков. В этот раз виновником стал пожилой мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Он якобы угрожал троим подросткам расправой, держа в руке нож. Событие произошло 21 октября в 17 часов на остановке «Чемской бор» в районе ОбьГЭСа.
Видеозапись происшествия была опубликована в телеграмм-канале «ЧП Новосибирск». По данным видео, видно, что подростки вели себя спокойно и не провоцировали неадекватного мужчину. В то же время он засыпал их угрозами и оскорблениями, явно призывая к потасовке.