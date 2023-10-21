Кидался с ножом: неадекватный пенсионер угрожал расправой подросткам в Новосибирске

Видеозапись происшествия была опубликована в телеграмм-канале «ЧП Новосибирск». По данным видео, видно, что подростки вели себя спокойно и не провоцировали неадекватного мужчину. В то же время он засыпал их угрозами и оскорблениями, явно призывая к потасовке.