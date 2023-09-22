Безумие в Новосибирске: мужчина без причины напал на женщину с грудным ребенком

Posted Сегодня, 01:18
Published Сегодня, 01:18
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Updated Сегодня, 01:20
Вечером 21 сентября в Новосибирске произошел инцидент, когда неадекватный мужчина напал на женщину, которая держала на руках грудного ребенка. Событие произошло на улице Забалуева, 90.
Согласно свидетельским показаниям, неадекватный человек нанес удар по матери с ребенком. Один из присутствующих мужчин вступился за женщину, однако сам получил удар в лицо. К моменту, когда он был избит, другой свидетель вмешался и брызнул агрессору в лицо перцовым баллончиком. Местные жители задержали злоумышленника и передали его полиции.
Очевидцы сообщили, что новосибирец напал и даже попытался укусить полицейских. В результате этого инцидента все участники событий были доставлены в полицейский участок для проведения необходимых мероприятий.