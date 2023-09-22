Безумие в Новосибирске: мужчина без причины напал на женщину с грудным ребенком

Согласно свидетельским показаниям, неадекватный человек нанес удар по матери с ребенком. Один из присутствующих мужчин вступился за женщину, однако сам получил удар в лицо. К моменту, когда он был избит, другой свидетель вмешался и брызнул агрессору в лицо перцовым баллончиком. Местные жители задержали злоумышленника и передали его полиции.