В Новосибирске мать-тиран жестко избила маленькую дочь в больничной палате

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Этот инцидент, как выяснил Atas.info, произошел в больнице на улице Вертковской. Там женщина несколько раз ударила девочку, потом бросила ее на кровать.
При этом в больнице на этот вопиющий случай внимание не обратили. Заявлять на мать-тирана никто не стал, может, просто не захотел вмешиваться.
«Заявления не поступало, но полиция начала проверку. Записи просмотрят, с матерью проведут беседу», — сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Напомним, ранее под следствие попал отец в Новосибирске, который прилюдно избил ремнем сына. Мужчина был пьян.