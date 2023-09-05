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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:21

Мать избила дочь в больнице

В Новосибирске мать-тиран жестко избила маленькую дочь в больничной палате

5 сентября 2023, 07:19
Фото: 1MI
Мать избила дочь в больнице
Мать, избивающая свою дочь, попала на камеры видеонаблюдения в палате больницы в Новосибирске. Теперь ее допрашивают полицейские.

Этот инцидент, как выяснил Atas.info, произошел в больнице на улице Вертковской. Там женщина несколько раз ударила девочку, потом бросила ее на кровать.

При этом в больнице на этот вопиющий случай внимание не обратили. Заявлять на мать-тирана никто не стал, может, просто не захотел вмешиваться.

«Заявления не поступало, но полиция начала проверку. Записи просмотрят, с матерью проведут беседу», — сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Напомним, ранее под следствие попал отец в Новосибирске, который прилюдно избил ремнем сына. Мужчина был пьян.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Дети#Избиение#18+
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