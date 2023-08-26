«Нас пороли — мы выросли людьми»: новосибирцы поддержали отца, избившего сына ремнем

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Очевидцы этого инцидента рассказывали, что буйный мужчина был пьян. Он бил ребенка ремнем и угрожал отдать его в детдом. А весь конфликт случился из-за того, что мальчик без спроса уехал на велосипеде со двора.
В комментариях под видео, опубликованного в Дзен-канале редакции Atas.info многие новосибирцы пишут, что отец правильно поступил. Именно так их тоже наказывали за непослушание в детстве.
«Над ребенком было совершенно насилие. Этому нет оправдания. Его поступок даже не оправдает тот факт, если признают психически больным. А люди умеют примерять на себя проблемы других. Многие в детстве сталкивались с абьюзом — сексуальным, физическим, эмоциональным — это то, что было в большинстве советских семьей. Поэтому они пытаются оправдать этого тирана. Некоторые научены молчать, не умеют отвечать за свои поступки, поэтому оправдывают такое поведение», — объяснила в разговоре с Atas.info психотерапевт Татьяна Ефанова.
По мнению специалиста как правило над детьми издеваются травмированные в детстве люди, с покалеченной психикой. Для них обращаться так со своим ребенком (пороть ремнем и прочее) — это норма.
Отец-тиран в итоге добился того, о чем кричал, избивая сынишку ремнем. Мальчика забрали органы опеки, а следователи начали проверку в отношении мужчины.