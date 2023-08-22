Отец избил сына ремнем в Новосибирске — ребенка изъяли из семьи

В социальных сетях стала популярной запись, на которой видно, как отец избивает своего ребенка ремнем на детской площадке в поселке Плановый. Мужчина угрожал отправить несовершеннолетнего обратно в детдом. Жители Новосибирска были потрясены жестоким обращением отца с сыном.