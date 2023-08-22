Отец избил сына ремнем в Новосибирске — ребенка изъяли из семьи

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В социальных сетях стала популярной запись, на которой видно, как отец избивает своего ребенка ремнем на детской площадке в поселке Плановый. Мужчина угрожал отправить несовершеннолетнего обратно в детдом. Жители Новосибирска были потрясены жестоким обращением отца с сыном.
Пьяный родитель сильно наказал школьника ремнем на детской площадке. Свидетели утверждали, что это произошло, потому что ребенок поехал кататься на велосипеде с друзьями без разрешения.
Следствие начало проверку по этому инциденту. Как писало издание «КП-Новосибирск», глава семьи терроризирует свою семью довольно часто.
Источник VN. ru в ГУ МВД Новосибирской области добавил, что органы опеки уже изъяли ребенка из семьи. Сейчас с ним работают специалисты, и его здоровью ничего не угрожает.