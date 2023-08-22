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Ребенка изъяли

Отец избил сына ремнем в Новосибирске — ребенка изъяли из семьи

22 августа 2023, 05:05
Фото: Midjourney
Ребенка изъяли

Избитого ремнем на детской площадке ребенка изъяли из семьи в Новосибирске

В Новосибирске отец избил своего сына ремнем на детской площадке, угрожая отправить его обратно в детдом. В итоге после скандала в СМИ, ребенка забрали из семьи.

В социальных сетях стала популярной запись, на которой видно, как отец избивает своего ребенка ремнем на детской площадке в поселке Плановый. Мужчина угрожал отправить несовершеннолетнего обратно в детдом. Жители Новосибирска были потрясены жестоким обращением отца с сыном.

Пьяный родитель сильно наказал школьника ремнем на детской площадке. Свидетели утверждали, что это произошло, потому что ребенок поехал кататься на велосипеде с друзьями без разрешения.

Следствие начало проверку по этому инциденту. Как писало издание «КП-Новосибирск», глава семьи терроризирует свою семью довольно часто.

Источник VN. ru в ГУ МВД Новосибирской области добавил, что органы опеки уже изъяли ребенка из семьи. Сейчас с ним работают специалисты, и его здоровью ничего не угрожает.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Нападение#Эмилия Губарева#18+
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