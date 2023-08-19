Подростки похитили соседа в Новосибирске из кровавой мести — они зверски избили его

По данным следствия, школьники похитили мужчину ночью вместе с его автомобилем. Они это сделали из мести, так как один из ребят утверждал, что сибиряк оскорбил его. У них накопился гнев. Когда они услышали, что мужчина громко слушает музыку в машине, они решили дать ему урок. Юноши увезли свою жертву подальше от людских глаз и зверски избили его. После этого мужчина попал в больницу с различными травмами.