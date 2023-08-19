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Подростки получили сроки

Подростки похитили соседа в Новосибирске из кровавой мести — они зверски избили его

19 августа 2023, 05:20
Фото: 1MI
Подростки получили сроки

В Новосибирске подростки похитили соседа из кровной мести

В результате мести, три подростка из Новосибирска похитили и жестоко избили мужчину: суд признал их виновными.

В Новосибирске трое юношей похитили и избили мужчину. Преступление было совершено 8 мая 2022 года, и вот недавно Новосибирский областной суд признал подростков виновными и вынес им приговор.

По данным следствия, школьники похитили мужчину ночью вместе с его автомобилем. Они это сделали из мести, так как один из ребят утверждал, что сибиряк оскорбил его. У них накопился гнев. Когда они услышали, что мужчина громко слушает музыку в машине, они решили дать ему урок. Юноши увезли свою жертву подальше от людских глаз и зверски избили его. После этого мужчина попал в больницу с различными травмами.

В течение года проводилось расследование. Подростков обвинили в похищении и угоне автомобиля, а двух из них также обвинили в избиении и причинении тяжких повреждений здоровью.

Суд приговорил одного из парней к 3 годам тюремного заключения общего режима, а двух других — к 2 годам и 10 месяцам. Попытка обжаловать приговор не увенчалась успехом, областной суд оставил его в силе.

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