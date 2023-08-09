Подростки в Новосибирске расстреляли девушек из страйкбольных автоматов

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
В Новосибирске группа подростков, возрастом 13-14 лет, причинила травмы девушкам при игре в страйкбол. Инцидент произошел на территории заброшенной стройки за гаражным кооперативом недалеко от ТРЦ «Сибирский Молл».
Подростки, одетые в военную форму, открыли огонь по мимопроходящим девушкам со словами «это женщины». Один из снарядов попал им в ноги, повредив кожу, на которой после появились синяки.
Девушки попытались разобраться с подростками, но они начали избегать ответов и ушли. Пострадавшие сообщили о случившемся в полицию, однако подростки скрылись. Полицейские уже занимаются поиском хулиганов.