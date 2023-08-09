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Подростки в Новосибирске расстреляли девушек из страйкбольных автоматов

9 августа 2023, 05:03
Фото: Инцидент Новосибирск
Подростки в шутку постреляли по девушкам
Подростки в Новосибирске расстреляли девушек из страйкбольных автоматов, нанеся им травмы, после чего скрылись.

В Новосибирске группа подростков, возрастом 13-14 лет, причинила травмы девушкам при игре в страйкбол. Инцидент произошел на территории заброшенной стройки за гаражным кооперативом недалеко от ТРЦ «Сибирский Молл».

Подростки, одетые в военную форму, открыли огонь по мимопроходящим девушкам со словами «это женщины». Один из снарядов попал им в ноги, повредив кожу, на которой после появились синяки.

Девушки попытались разобраться с подростками, но они начали избегать ответов и ушли. Пострадавшие сообщили о случившемся в полицию, однако подростки скрылись. Полицейские уже занимаются поиском хулиганов.

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