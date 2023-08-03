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В Колывани подростки-близнецы могли изнасиловать 7-летнего мальчика: что известно

3 августа 2023, 01:35
Фото: 1MI
Был изнасилован 7-летний мальчик

Под Новосибирском названы первые подробности об изнасиловании ребенка подростками

В Новосибирской области подтверждены сообщения об изнасиловании 7-летнего мальчика братьями-близнецами. Все подробности, что известно.

В Новосибирской области стало известно о случившемся изнасиловании 7-летнего мальчика в Колыванском районе. Местная полиция подтвердила эту информацию и начала расследование по данному инциденту.

Предварительная информация свидетельствует о том, что подозреваемыми являются два брата-близнеца, которым сейчас 14 лет.

Официальное уведомление об этом происшествии было передано Уполномоченному по правам ребенка в регионе Надежде Болтенко, со стороны правоохранительных органов 21 июля. Подозреваемые не были зарегистрированы в базе данных преступников.

Полиция незамедлительно выехала на место происшествия для дальнейшего расследования данного инцидента. В пресс-службе губернатора и правительства региона также прокомментировали данный инцидент. Ответ пришел на почту Atas.info.

— В настоящее время по факту инцидента с участием несовершеннолетних на территории Колыванского района проводятся следственные мероприятия. По информации, предоставленной администрацией муниципалитета, семьи подростков — участников происшествия, не состоят на учете в органах системы профилактики. Рабочая группа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области проводит 02.08.2023 выездную проверку в части организации в муниципалитете профилактической работы с семьями с детьми. Ситуация находится на контроле комиссии.
В селе Новосибирской области братья-подростки изнасиловали 7-летнего мальчика
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