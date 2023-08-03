Posted Сегодня, 01:35
Published Сегодня, 01:35
Modified Сегодня, 01:37
Updated Сегодня, 01:37
В Новосибирской области стало известно о случившемся изнасиловании 7-летнего мальчика в Колыванском районе. Местная полиция подтвердила эту информацию и начала расследование по данному инциденту.
Предварительная информация свидетельствует о том, что подозреваемыми являются два брата-близнеца, которым сейчас 14 лет.
Официальное уведомление об этом происшествии было передано Уполномоченному по правам ребенка в регионе Надежде Болтенко, со стороны правоохранительных органов 21 июля. Подозреваемые не были зарегистрированы в базе данных преступников.
Полиция незамедлительно выехала на место происшествия для дальнейшего расследования данного инцидента. В пресс-службе губернатора и правительства региона также прокомментировали данный инцидент. Ответ пришел на почту Atas.info.
— В настоящее время по факту инцидента с участием несовершеннолетних на территории Колыванского района проводятся следственные мероприятия. По информации, предоставленной администрацией муниципалитета, семьи подростков — участников происшествия, не состоят на учете в органах системы профилактики. Рабочая группа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области проводит 02.08.2023 выездную проверку в части организации в муниципалитете профилактической работы с семьями с детьми. Ситуация находится на контроле комиссии.