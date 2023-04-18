Что известно о насмерть замерзшей женщине под Новосибирском – обсуждают изнасилование

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В одном из районных пабликов во «ВКонтакте» некоторые новосибирцы заявили, что погибшую женщину якобы нашли раздетой, с признаками изнасилования. Эту версию твердо опровергли в Следственном комитете: «Женщина найдена без внешних признаков насильственной смерти».
Сейчас правоохранители продолжают выяснять причины смерти молодой жительницы Барабинска. Проводят судебно-медицинскую экспертизу. Самая правдоподобная версия - дама замерзла насмерть.
«Насколько мне известно, она с мужем была у своих родителей в тот день. Домой они поехали вместе на такси, но так и не доехали. Вроде, вышли на полпути у магазина, купили выпивку и пешком пошли. Жену нашли мертвой, а где был тогда муж – вот что подозрительно», - рассказала в соцсетях знакомая семьи, пожелавшая сохранить анонимность.
Также сибирячка добавила, что у женщины остались двое детей.