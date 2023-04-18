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Что известно о насмерть замерзшей женщине под Новосибирском – обсуждают изнасилование

18 апреля 2023, 07:49
Фото: 1MI
Версии гибели 33-летней матери двоих детей в Барабинске
Тело 33-летней женщины нашли на снегу 15 апреля в Барабинске Новосибирской области. Пока следователи отдела СУ СКР по региону ведут расследование, местные жители начали собственное и выдвигают безумные версии гибели сибирячки в соцсетях.

В одном из районных пабликов во «ВКонтакте» некоторые новосибирцы заявили, что погибшую женщину якобы нашли раздетой, с признаками изнасилования. Эту версию твердо опровергли в Следственном комитете: «Женщина найдена без внешних признаков насильственной смерти».

Сейчас правоохранители продолжают выяснять причины смерти молодой жительницы Барабинска. Проводят судебно-медицинскую экспертизу. Самая правдоподобная версия - дама замерзла насмерть. 

«Насколько мне известно, она с мужем была у своих родителей в тот день. Домой они поехали вместе на такси, но так и не доехали. Вроде, вышли на полпути у магазина, купили выпивку и пешком пошли. Жену нашли мертвой, а где был тогда муж – вот что подозрительно», - рассказала в соцсетях знакомая семьи, пожелавшая сохранить анонимность.

Также сибирячка добавила, что у женщины остались двое детей.

#СК#Труп#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Гибель женщины#Алина Шефер
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