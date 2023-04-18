Что известно о насмерть замерзшей женщине под Новосибирском – обсуждают изнасилование

«Насколько мне известно, она с мужем была у своих родителей в тот день. Домой они поехали вместе на такси, но так и не доехали. Вроде, вышли на полпути у магазина, купили выпивку и пешком пошли. Жену нашли мертвой, а где был тогда муж – вот что подозрительно», - рассказала в соцсетях знакомая семьи, пожелавшая сохранить анонимность.