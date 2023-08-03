Posted Сегодня, 01:20
Published Сегодня, 01:20
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Updated Сегодня, 01:22
Французского актера Жерара Депардье, который зарегистрирован в Новосибирске, вновь обвиняют в противоправных действиях сексуального характера, сообщает информационное агентство «РИА Новости».
Это уже шестнадцатое обвинение. Женщина, работавшая на съемочной площадке в должности техника, выразила свое недовольство неуместным поведением актера. Во время происшествия ей было 30 лет, и она утверждает, что видела, как Депардье слишком пристально обращался с двумя другими женщинами на площадке, уделяя им много внимания.
По словам заявительницы, после этого актер начал непристойно предлагать ей «приятно провести вечер». Она отмечает, что конкретных действий со стороны Депардье не последовало, однако жертва почувствовала дискомфорт.
Напомним, что актер прописался в Новосибирске в 2018 году.