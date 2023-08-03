Это уже шестнадцатое обвинение. Женщина, работавшая на съемочной площадке в должности техника, выразила свое недовольство неуместным поведением актера. Во время происшествия ей было 30 лет, и она утверждает, что видела, как Депардье слишком пристально обращался с двумя другими женщинами на площадке, уделяя им много внимания.