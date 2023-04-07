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Извращенец домогался старушки, мирно сидевшей на лавочке возле дома в Новосибирске

7 апреля 2023, 03:52
Фото: 1MI
Незнакомец приставал к бабушке в Новосибирске

В Новосибирске мужчина домогался отдыхающей на лавочке бабушки

Неадекватный мужчина приставал к пенсионерке возле дома на Курчатова, 11/4 в Новосибирске. Соседи отбили бабушку и позвонили в полицию.

Правоохранителям пожилая женщина рассказала, что 5 апреля она сидела на лавочке возле подъезда своего дома и к ней подошел незнакомец. Мужчина начал донимать ее расспросами, предлагал странные вещи.

Благо, на улицу в этот момент вышли соседи и спасли старушку. Они вызвали полицию.

«Поступило сообщение в полицию о неадекватном мужчине, который пристает к пенсионерке. По адресу выехали сотрудники и задержали подозреваемого», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.

Сибиряка-извращенца теперь будут судить за мелкое хулиганство. Ему грозит штраф до 1000 рублей или арест на 15 суток.

Напомним, ранее некий мужчина под видом доктора чуть не изнасиловал первоклассницу в подъезде дома в Новосибирске. Его уже задержали.

 

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#Алина Шефер#Пенсионеры#Извращенцы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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