Извращенец домогался старушки, мирно сидевшей на лавочке возле дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Правоохранителям пожилая женщина рассказала, что 5 апреля она сидела на лавочке возле подъезда своего дома и к ней подошел незнакомец. Мужчина начал донимать ее расспросами, предлагал странные вещи.
Благо, на улицу в этот момент вышли соседи и спасли старушку. Они вызвали полицию.
«Поступило сообщение в полицию о неадекватном мужчине, который пристает к пенсионерке. По адресу выехали сотрудники и задержали подозреваемого», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.
Сибиряка-извращенца теперь будут судить за мелкое хулиганство. Ему грозит штраф до 1000 рублей или арест на 15 суток.
Напомним, ранее некий мужчина под видом доктора чуть не изнасиловал первоклассницу в подъезде дома в Новосибирске. Его уже задержали.