В Новосибирске поймали «доктора», напавшего на первоклассницу

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
«Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области задержан 51-летний житель областного центра. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел днем 4 апреля. По данным следствия, извращенец зашел за ребенком в подъезд и попытался раздеть на лестничной площадке. Уже создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей-криминалистов и оперативных сотрудников полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в телеграм-канале «Люблю Новосибирск» появился пост о нападении мужчины на первоклассницу. Возможный извращенец забежал за девочкой в подъезд, представился доктором и сказал, что малышку нужно осмотреть. Затем новосибирец попытался раздеть жертву, но отвлекся за разбитую бутылку, благодаря чему школьница смогла убежать. Позже информация получила подтверждение.
Напомним, что новосибирский маньяк-педофил умер в колонии. Его смерть скрывали пять лет.