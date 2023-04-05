В Новосибирске поймали «доктора», напавшего на первоклассницу

Ранее в телеграм-канале «Люблю Новосибирск» появился пост о нападении мужчины на первоклассницу. Возможный извращенец забежал за девочкой в подъезд, представился доктором и сказал, что малышку нужно осмотреть. Затем новосибирец попытался раздеть жертву, но отвлекся за разбитую бутылку, благодаря чему школьница смогла убежать. Позже информация получила подтверждение.