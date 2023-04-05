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В Новосибирске поймали «доктора», напавшего на первоклассницу

5 апреля 2023, 13:15
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
По факту нападения ведется следствие

В Новосибирске поймали «доктора», напавшего на первоклассницу

В Новосибирске задержали мужчину, подозреваемого в нападении на первоклассницу с целью изнасилования. Решается вопрос о заключении возможного педофила под стражу. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
«Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области задержан 51-летний житель областного центра. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», - рассказали в пресс-службе ведомства.
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Инцидент произошел днем 4 апреля. По данным следствия, извращенец зашел за ребенком в подъезд и попытался раздеть на лестничной площадке. Уже создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей-криминалистов и оперативных сотрудников полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Ранее в телеграм-канале «Люблю Новосибирск» появился пост о нападении мужчины на первоклассницу. Возможный извращенец забежал за девочкой в подъезд, представился доктором и сказал, что малышку нужно осмотреть. Затем новосибирец попытался раздеть жертву, но отвлекся за разбитую бутылку, благодаря чему школьница смогла убежать. Позже информация получила подтверждение.

Напомним, что новосибирский маньяк-педофил умер в колонии. Его смерть скрывали пять лет.

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#Новосибирск#Происшествия#Дети#Педофил#Нападение#Следственный комитет
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