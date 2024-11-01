atas.info
ГлавноеВсе новости

Педофил

Выбрать дату
2024
Жители Новосибирской области боятся вышедшего из тюрьмы педофила и убийцу
В Новосибирской области на свободу вышел педофил: теперь местные жители рассказывают, что его страшно боятся.
1 ноября, 10:43
17 лет в колонии проведет 64-летний педофил, надругавшийся над тремя детьми
В колонию отправили пожилого педофила, подробности дали в Следкоме.
30 августа, 04:32
В домогательстве к детям обвинили бывшего полицейского из Новосибирска
29 августа, 03:26
Предполагаемого педофила после скандала вновь арестовали в Новосибирске
В Новосибирске подозреваемого в педофилии вновь заключили под стражу: ранее его отпускали из зала суда, сообщали в Следкоме.
22 июля, 06:56
Гуляющим на свободе педофилом под Новосибирском заинтересовался Бастрыкин
В пригороде Новосибирска подозреваемого в педофилии мужчину не посчитали виновным и отпустили, о чем сообщает СКР по региону.
19 июля, 05:19
Педофила задержали спустя неделю поисков в Новосибирске
В Новосибирской области задержан педофил, надругавшийся над детьми, подробности рассказали в Следкоме.
17 июля, 04:15
В Новосибирске вынесли приговор учительнице за совращение школьника
3 апреля, 01:23
В Новосибирске объявился извращенец — он может преследовать детей
26 марта, 06:39
В Карьере Мочище семиклассница заметила педофила — это уже второй случай
7 марта, 10:19
Новосибирского педофила «закрыли» в СИЗО до апреля
В Новосибирске продлили срок содержания под стражей мужчине, обвиняемому в педофилии. Сибиряк мог покушаться на половую неприкосновенность несовершеннолетней.
26 февраля, 09:45
2023
В Новосибирске педофил напал на маленькую девочку — ведется следствие
27 декабря 2023, 09:34
Срочно. Пристающего к школьницам педофила заметили жители Новосибирска
15 декабря 2023, 07:39
Глава СКР Бастрыкин проконтролирует слежку за новосибирским педофилом
16 ноября 2023, 12:21
Жители новосибирского поселка написали Бастрыкину с требованием «закрыть» педофила
15 ноября 2023, 11:40
Врач-педофил вернулся на работу в новосибирскую больницу после 7 лет тюрьмы
28 октября 2023, 02:49
«Заплаканная и в трусиках»: педофил шантажировал 12-летнюю сибирячку в игровом чате
23 октября 2023, 11:55
«Опасаемся за ребятишек»: в новосибирское село вернулся педофил и детоубийца
20 октября 2023, 07:03
В Ростове осудили педофила — он общался с девочкой из Новосибирска
8 октября 2023, 10:24
Педофил, убивший школьницу 20 лет назад, вышел на свободу под Новосибирском
4 октября 2023, 05:03
Черногория выдала России педофила-насильника школьницы в Новосибирске
Черногория выдала России педофила, который совершил преступления в отношении 14-летней девочки из Новосибирска. Эту информацию сообщили в пресс-службе МВД России.
28 сентября 2023, 09:31

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика