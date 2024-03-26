В Новосибирске объявился извращенец — он может преследовать детей

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Юношу заметила жительница пятиэтажного дома по улице Гоголя, 188. В тот момент она отводила ребенка в детский сад. Прохожий мог откровенно мастурбировать.
Как сообщает Ngs.ru, сибирячка попыталась догнать парня, но он успел убежать. Поскольку рядом находятся школа и два детских сада, извращенец мог проявлять нездоровый интерес к детям.
Информацию подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.
«В полицию поступило обращение. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказала Atas.Info сотрудник пресс-службы ведомства Аягоз Ашимова.
Напомним, что в Новосибирске нашли девятилетнюю Ангелину. Девочка не вернулась вовремя с прогулки домой.