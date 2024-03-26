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Published Сегодня, 06:39

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Извращенец может проявлять нездоровый интерес к детям

В Новосибирске объявился извращенец — он может преследовать детей

26 марта 2024, 06:39
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Извращенец может проявлять нездоровый интерес к детям

В Новосибирске заметили опасного извращенца возле детского сада

В Новосибирске заметили странного молодого человека. Он мог совершать непристойные действия на глазах у прохожих.

Юношу заметила жительница пятиэтажного дома по улице Гоголя, 188. В тот момент она отводила ребенка в детский сад. Прохожий мог откровенно мастурбировать.

Как сообщает Ngs.ru, сибирячка попыталась догнать парня, но он успел убежать. Поскольку рядом находятся школа и два детских сада, извращенец мог проявлять нездоровый интерес к детям.

Информацию подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.

«В полицию поступило обращение. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказала Atas.Info сотрудник пресс-службы ведомства Аягоз Ашимова.

Напомним, что в Новосибирске нашли девятилетнюю Ангелину. Девочка не вернулась вовремя с прогулки домой.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Полиция#Педофил#Извращенцы#Александр Ляхов
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