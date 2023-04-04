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Новосибирский педофил чуть не изнасиловал первоклассницу

4 апреля 2023, 13:24
Фото: 1MI
Педофил зашел за девочкой в подъезд

В Новосибирске мужчина напал на первоклассницу в подъезде

В Заельцовском районе Новосибирска неизвестный мужчина пытался изнасиловать первоклассницу. Девочке удалось бежать от педофила, сейчас его разыскивают. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Любить Новосибирск».
«Сегодня днем в подъезде дома 87/2 на Красном проспекте мужчина пытался изнасиловать ребенка», - указано в соответствующем посте.

Сообщается, что мужчина забежал вслед за малышкой в подъезд, когда она возвращалась из школы. Педофил придержал дверь, а затем представился доктором и сказал, что девочку нужно осмотреть.

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Решив надругаться над школьницей, извращенец  схватил первоклассницу между этажами и начал снимать с нее одежду, однако ему помешала бутылка с пивом. Благодаря этому жертве удалось сбежать и рассказать все взрослым.

Информацию из соцсетей «НГС Новосибирск» подтвердили в ТСЖ дома. Сейчас по инциденту работают следственные органы. В самом СУ СКР по Новосибирской области пока не дают комментарии.

Напомним, что в Новосибирске огласили приговор учителю, по чьей вине в бассейне захлебнулась второклассница. Мужчину лишили права преподавать в школе.

 

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#Новосибирск#Происшествия#Дети#Педофил#Соцсети#Нападение
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