Новосибирский педофил чуть не изнасиловал первоклассницу

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
«Сегодня днем в подъезде дома 87/2 на Красном проспекте мужчина пытался изнасиловать ребенка», - указано в соответствующем посте.
Сообщается, что мужчина забежал вслед за малышкой в подъезд, когда она возвращалась из школы. Педофил придержал дверь, а затем представился доктором и сказал, что девочку нужно осмотреть.
Решив надругаться над школьницей, извращенец схватил первоклассницу между этажами и начал снимать с нее одежду, однако ему помешала бутылка с пивом. Благодаря этому жертве удалось сбежать и рассказать все взрослым.
Информацию из соцсетей «НГС Новосибирск» подтвердили в ТСЖ дома. Сейчас по инциденту работают следственные органы. В самом СУ СКР по Новосибирской области пока не дают комментарии.
Напомним, что в Новосибирске огласили приговор учителю, по чьей вине в бассейне захлебнулась второклассница. Мужчину лишили права преподавать в школе.