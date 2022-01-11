Под Новосибирском ищут мужчину на машине, домогавшегося до 13-летней школьницы

Posted 11 января 2022, 14:00
Published 11 января 2022, 14:00
Modified 17 сентября 2022, 06:58
Updated 17 сентября 2022, 06:58
Следственный комитет начал проверку по факту что противоправных действий в отношении несовершеннолетней, которые совершил мужчина в Бердске 10 января. Об этом заявили в пресс-службе СКР по НСО.
Известно, что педофил домогался до 13-летней девочки. Он ехал без одежды на автомобиле и предложил несовершеннолетней сесть в машину.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Личность потенциального педофила тоже устанавливается.