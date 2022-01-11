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Posted 11 января 2022, 14:00

Published 11 января 2022, 14:00

Modified 17 сентября 2022, 06:58

Updated 17 сентября 2022, 06:58

Под Новосибирском ищут мужчину на машине, домогавшегося до 13-летней школьницы

Под Новосибирском ищут мужчину на машине, домогавшегося до 13-летней школьницы

11 января 2022, 14:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Он ехал без одежды на автомобиле и предложил несовершеннолетней сесть в машину.

Следственный комитет начал проверку по факту что противоправных действий в отношении несовершеннолетней, которые совершил мужчина в Бердске 10 января. Об этом заявили в пресс-службе СКР по НСО.

Известно, что педофил домогался до 13-летней девочки. Он ехал без одежды на автомобиле и предложил несовершеннолетней сесть в машину.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Личность потенциального педофила тоже устанавливается.

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#Криминал
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