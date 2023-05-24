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Следователи ищут детей-жертв изнасилования в Новосибирске – задержан педофил

24 мая 2023, 09:13
Фото: СУ СКР НСО
В Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании детей

В Новосибирске СК ищет пострадавших от сексуального насилия детей

Следователи начали поиск потерпевших детей, которых мог изнасиловать житель Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Мужчину, подозреваемого в развратных действиях над детьми, задержали в Ленинском районе города. Установлено, что утром 18 мая он изнасиловал девочку в подъезде ее дома.

В отношении сибиряка возбудили уголовное дело. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

В настоящий момент устанавливается причастность мужчины к совершению других эпизодов преступления. Следователи просят жителей региона сообщить, если они пострадали от рук этого фигуранта.

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Напомним, ранее в Новосибирске задержали мужчину, который, по предварительной версии, изнасиловал двух маленьких школьниц. В СМИ писали, что он военный.

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#Алина Шефер#Дети#Изнасилование#Общество#18+#Новосибирск#Новосибирская область
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