Следователи ищут детей-жертв изнасилования в Новосибирске – задержан педофил

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Мужчину, подозреваемого в развратных действиях над детьми, задержали в Ленинском районе города. Установлено, что утром 18 мая он изнасиловал девочку в подъезде ее дома.
В отношении сибиряка возбудили уголовное дело. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.
В настоящий момент устанавливается причастность мужчины к совершению других эпизодов преступления. Следователи просят жителей региона сообщить, если они пострадали от рук этого фигуранта.
Напомним, ранее в Новосибирске задержали мужчину, который, по предварительной версии, изнасиловал двух маленьких школьниц. В СМИ писали, что он военный.