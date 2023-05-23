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Под Новосибирском мужчина в военной форме с пистолетом изнасиловал двух девочек

23 мая 2023, 02:17
Фото: 1MI
Военный мог изнасиловать двух девочек в Новосибирске
Мужчина в военной форме мог изнасиловать двух школьниц 10 и 12 лет в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, педофила задержали. Однако местная полиция пока официально это ЧП не комментировала.

Ранее «Родные берега» сообщали, что подозреваемого поймали в Бердске. Он подкараулил девочек у школы и, пригрозив пистолетом и гранатами, увел за гаражи, где вероятно надругался. Эта информация еще официально не подтверждена.

Bаzа добавляет, что дети рассказали о случившемся родителям. Они описали преступника, как мужчину в военном камуфляже в возрасте 30-40 лет.

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#Алина Шефер#Насилие#Дети#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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