Под Новосибирском мужчина в военной форме с пистолетом изнасиловал двух девочек

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
Modified Сегодня, 02:19
Updated Сегодня, 02:19
По данным канала, педофила задержали. Однако местная полиция пока официально это ЧП не комментировала.
Ранее «Родные берега» сообщали, что подозреваемого поймали в Бердске. Он подкараулил девочек у школы и, пригрозив пистолетом и гранатами, увел за гаражи, где вероятно надругался. Эта информация еще официально не подтверждена.
Bаzа добавляет, что дети рассказали о случившемся родителям. Они описали преступника, как мужчину в военном камуфляже в возрасте 30-40 лет.