Подозреваемый в изнасиловании двух девочек 42-летний мужчина попался в Новосибирске

По данным Telegram-канал Baza, мужчина был в камуфляжной форме с шевроном, напоминающим эмблему ЧВК «Вагнер». Официальных комментариев инцидента от правоохранительных органов не последовало. Отсутствие точной информации вызвало всплеск противоречивых комментариев в новосибирских соцсетях. «Шеврон любой псих мог нацепить, так что картинка бойца Вагнера тут не уместна»; «Увы, у вагнеровцев такая репутация, что легко верится, что это был один их них». Такие комментарии появились в паблике «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте».