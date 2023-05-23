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Подозреваемый в изнасиловании двух девочек 42-летний мужчина попался в Новосибирске

23 мая 2023, 07:41
Фото: 1MI
Преступник подкараулил жертв возле школы
В Новосибирске задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании девочек 10 и 12 лет, сообщает ТГ-канал Baza. Известен возраст подозреваемого - 42 года. Ранее сообщалось, что преступление совершил мужчина в военной форме, угрожая детям гранатой и пистолетом.

Преступник подкараулил двух девочек возле школы на ул.Разъездной, увел за гаражи и под угрозой оружия совершил с ними действия сексуального характера. О чем пострадавшие девочки рассказали родителям, когда вернулись домой.

По данным Telegram-канал Baza, мужчина был в камуфляжной форме с шевроном, напоминающим эмблему ЧВК «Вагнер». Официальных комментариев инцидента от правоохранительных органов не последовало. Отсутствие точной информации вызвало всплеск противоречивых комментариев в новосибирских соцсетях. «Шеврон любой псих мог нацепить, так что картинка бойца Вагнера тут не уместна»; «Увы, у вагнеровцев такая репутация, что легко верится, что это был один их них». Такие комментарии появились в паблике «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте».

«Шеврон любой псих нацепит»: новосибирцы не верят в изнасилование девочек военным
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После задержания подозреваемый мужчина сознался в преступлении и даже показал место, куда отвел девочек, сообщают «Вести «Новосибирск».

Под Новосибирском мужчина в военной форме с пистолетом изнасиловал двух девочек
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