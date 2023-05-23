Подозреваемый в изнасиловании двух девочек 42-летний мужчина попался в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Преступник подкараулил двух девочек возле школы на ул.Разъездной, увел за гаражи и под угрозой оружия совершил с ними действия сексуального характера. О чем пострадавшие девочки рассказали родителям, когда вернулись домой.
По данным Telegram-канал Baza, мужчина был в камуфляжной форме с шевроном, напоминающим эмблему ЧВК «Вагнер». Официальных комментариев инцидента от правоохранительных органов не последовало. Отсутствие точной информации вызвало всплеск противоречивых комментариев в новосибирских соцсетях. «Шеврон любой псих мог нацепить, так что картинка бойца Вагнера тут не уместна»; «Увы, у вагнеровцев такая репутация, что легко верится, что это был один их них». Такие комментарии появились в паблике «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте».
После задержания подозреваемый мужчина сознался в преступлении и даже показал место, куда отвел девочек, сообщают «Вести «Новосибирск».